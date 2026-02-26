『100日後に退職する47歳』根性論の職場でもう限界。残業とトラブルに追われるSEの痛切な本音【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
システムエンジニアとして連日の残業や徹夜、休日出勤をこなしながらソフトウェア開発に尽力したにもかかわらず、「今期のボーナスはなし」と宣告され退職を決意した47歳のリアルを描いた漫画が共感を呼んでいる。元アプリ開発者のTOME(@tome_ura)さんがSNSで連載した『100日後に退職する47歳』は、フォロワー400人から始まり最終的に6万人を超える大反響となり、いしだ壱成さん主演で実写ドラマ化されAmazonプライムで独占配信中だ。今回は著者に制作の裏側と大人の転職のリアルを聞いた。
■漫画を描くことで会社への罪悪感が生まれた
執筆のきっかけは、趣味のゲームアプリ開発が本業の多忙で進まないなか、短時間で発信できるエッセイ漫画におもしろさを感じたことだった。初めは会社での出来事を投稿していたが、ある日「100日後に退職する47歳」というタイトルで投稿したところ予想外に拡散し、慌てて2日目以降の内容を考えたという。連載開始当時は年齢的な壁もあり、すぐに辞める気はなかった。しかし漫画を描き進めるうちに現実の気持ちがリンクしたのか、転職活動を始め、気がつけば連載70日目あたりで本当に退職していたと驚きの経緯を明かす。漫画を描くことで会社への罪悪感が生まれ、居づらくなったのかもしれないと当時の心境を振り返った。
■会社に評価されていないと感じた
47歳での退職に踏み切った決め手は1つではないが、根性論で問題を解決しようとする体育会系な職場との相性の悪さや、何より過酷な労働環境のなかで会社に評価されていないと感じたことが大きかった。前職を辞めてよかったかという問いに対し、著者はよかったことも悪かったこともあると語る。トラブルがあって気まずくなった人と会わずに済むのは気が楽だが、関係を修復する機会を失ったことは微妙なところだという。なお、現在の待遇面はボーナスがゼロだった前職と今の会社でそれほど違いはないそうだ。
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