不動のロングセラー。1000デニールの圧倒的強靭さが、あなたの日常をタフに支える【ザ・ノース・フェイス】のリュックがAmazonに登場中‼
ボックス形状の機能美。大きな開口部とPCスリーブが、オン・オフの境界を軽やかに超える【ザ・ノース・フェイス】のリュックがAmazonに登場!
ザ・ノース・フェイスのリュックは、ザ・ノース・フェイスの象徴的なロングセラーモデルとして、絶大な支持を集めるデイパックだ。最大の特徴は、環境に配慮したリサイクルポリエステルにTPEファブリックラミネートを施した、1000デニールという極めて高強度のメイン素材にある。濡れや汚れに強く、驚異的な耐摩耗性を誇るため、重い荷物やハードな使用環境でも気兼ねなく使い込めるのが魅力だ。
利便性を追求したボックス形状は型崩れしにくく、大きな開口部によって教材やスポーツウェア、シューズなどの出し入れもスムーズに行える。内部には15インチまでのノート型パーソナルコンピューターを保護するパッド付きスリーブを完備。さらに、取り外し可能なインナーオーガナイザーは単体でポーチとしても活用でき、小物の整理に抜群の威力を発揮する。
アップデートされたショルダーハーネスは背負い心地が向上しており、長時間の移動でも身体への負担を軽減。フロントのデイジーチェーンやジッパー付き縦型ポケット、サイドのフラップ付きポケットなど、数センチメートル単位で計算された配置が使い勝手の良さをさらに引き立てている。
通勤や通学、スポーツからアウトドアまで、あらゆるシーンで主役を張れるこの一台は、世代を超えて長く愛用できる「一生モノ」のバックパックとなるだろう。
