悲しむ間もなくタイムリミットは3時間！まだ亡くなったばかりなのに葬儀場探し!?次々追加される費用に悲鳴【著者に聞く】
祖父が亡くなり、親族は悲しみを抱えたまま安置室に移動。そこで言われたのは「ご遺体を病院に置いておけるのは3時間まで。その間に葬儀場を探してください」という言葉だった…。カゲワサビ(@AoiKageyama)さんのルポ漫画「ドタバタで葬儀場を決めて超お金がかかった話」を紹介しよう。
■作者が語る教訓「葬儀場は事前に決めておくべき」
祖父が亡くなった直後、病院から告げられたのは「ご遺体を置いておけるのは3時間まで。その間に葬儀場を決めてください」という言葉だった。突然の現実と慌ただしい決断の連続を描いたのが、作者のカゲワサビさんの実録ルポ漫画「ドタバタで葬儀場を決めて超お金がかかった話」だ。
カゲワサビさん一家は、祖父が余命わずかと言われたころにいくつか葬儀場をネットで調べてはいたものの、「まだ生きているのに決めるのは気が引けた」と具体的には決めていなかったという。しかし、亡くなった後は悲しむ間もなく、限られた時間の中で葬儀場を探さなければいけなかった。
作者のカゲワサビさんは、家族葬だから費用はそれほどかからないだろうと考えていたものの結果的に総額は約200万円に達したそうだ。「葬儀後にあらためてネットで相場の金額を調べましたが、やはり200万円は家族葬にしては高額すぎたのではないかと感じています」と率直な感想を明かしてくれた。では、どの程度の費用が適切だったのだろうか？「50〜70万円程度のオーソドックスなプランにして、オプションが追加されても100万円前後で十分な葬儀ができたのではないかと感じています」とカゲワサビさんは振り返る。
今回の経験からカゲワサビさんは「エンディングノートなどで事前に葬儀の意向をきちんと確認し故人の想いに沿ったちょうどいい規模と金額の葬儀をしたい」とこれからやるべきことを確認できたようだ。
突然訪れる葬儀の準備はミッションの連続ともいえる。短い時間でたくさんの項目を決めなければならず、どこにお金をかけるのか。本作はその現実を率直に伝える体験漫画だ。
取材協力：カゲワサビ(@AoiKageyama)
