さりげなく、でもしっかり推しをアピール。毎日一緒にいよう！【サンリオ】のけろけろけろっぴミニマスコットホルダーがAmazonに登場!

サンリオのけろけろけろっぴミニマスコットホルダーは、けろけろけろっぴの魅力がぎゅっと詰まったアイテム。

スタンダードなデザインの中に、けろっぴらしい元気さと愛嬌がさりげなく光る。 バッグやリュックに付ければ、けろっぴと一緒にお出かけ気分が楽しめる仕様で、日常にちょっとした遊び心を添えてくれる。

記念グッズとしての特別感と、普段使いしやすい実用性を兼ね備えた一品。

けろっぴと一緒に、いつもの毎日をもっと楽しく。