仕事でも日常でもスマートに持ち歩ける！便利さがやみつきになること間違いなし【ロゴス】コンパクトポーチをAmazonでチェック‼
2WAY仕様の多機能ポーチ！必要なものをすぐ取り出せる【ロゴス】のポーチがAmazonに登場!
ロゴスのポーチは、ヒップやウエストまわりに装着できる、使い勝手の良い収納ポーチ。付属のカラビナでベルトループに引っ掛ける方法と、ベルトに直接通して装着する方法の2パターンに対応し、シーンに合わせて使い分けられるのが特徴となっている。
コンパクトながら、携帯電話や財布、小銭、タバコ、ライター、印鑑、手帳、ペン、カッター、伝票、バーコードスキャナーなど、日常の必需品から仕事道具まで幅広く収納できる容量を確保。外側上部にはペンやカッターを差し込める収納部を備え、必要なときにすぐ取り出せる利便性を持たせている。
カラビナ装着時は着脱がしやすく、ベルト装着時は安定感が高い。用途に合わせて柔軟に使えるため、手ぶらで動きたい場面や、必要な道具をすぐ取り出したいシーンに最適なポーチ。
シンプルなデザインで男女問わず使いやすいアイテムとなっている。
