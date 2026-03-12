スヌーピーの“キャップ型”＆“バッグ型”ポーチがかわいすぎ！オラフ単体デザインも登場
スヌーピーを“さりげなく”持ち歩けるポーチが、ナカジマコーポレーションから登場した。ミニチュアキャップ型とレトロバッグ型の2タイプで、見た目の楽しさと実用性を兼ね備えたアイテムだ。
【写真】バッグにつけてアクセントにもなるキャップ型ポーチ
本物のキャップそっくりな「スヌーピー キャップポーチ」(各2200円)は、立体的なシルエットを活かした構造で見た目以上の収納力。ワイヤレスイヤホンや目薬、リップ、家の鍵など、バッグの中で散らばりがちな小物をまとめるのにちょうどいい。カラビナ付きだからバッグに引っ掛ければ、コーデのアクセントとしても一役買ってくれる。
デザインは、赤×白のヒッコリーストライプにスヌーピーとアンディの刺しゅうを施したタイプと、グレー×ブルーのツートーンにキャップをかぶったオラフの刺しゅうが入ったタイプの2種類。ツートーンは落ち着いた配色で、大人の普段使いにもすんなりなじむ。
一方の「スヌーピー レトロバッグポーチ」(各2860円)は、昭和レトロなスポーツバッグをそのままミニチュアにしたようなフォルムがたまらない。横長のシルエットに持ち手が付いていて、ペンケースにもコスメポーチにも使える。ブラックにはスヌーピーときょうだい3匹と赤い“Peanuts”ロゴが映え、グリーンには“OLAF SNOOPY'S BROTHER”の文字とともにオラフが大きくデザインされている。
注目したいのは、キャップ型にもバッグ型にもオラフ単体デザインがあること。スヌーピーのきょうだいの中でも根強い人気を誇るオラフだが、単体グッズはまだ少ないだけに、オラフ推しには見逃せないラインナップだ。自分用にもギフトにもぴったりなので、気になる人はナカジマコーポレーション公式通販「ナカジママーケット」や近くの雑貨店で早めにチェックしてみて。なお、スヌーピー公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」でも取扱予定。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
