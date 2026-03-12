「LGBTQは若者のものじゃない？」中年世代は透明にされてきただけ→40年間の嘘と苦痛を終わらせた言葉【作者に聞く】

「LGBTQは若者のものじゃない？」中年世代は透明にされてきただけ→40年間の嘘と苦痛を終わらせた言葉【作者に聞く】