「LGBTQは若者のものじゃない？」中年世代は透明にされてきただけ→40年間の嘘と苦痛を終わらせた言葉【作者に聞く】
「男はズボン、女はスカート」。昔ほど固定観念は強くなくなった現代だが、男性と女性という2つの枠に当てはまらない性自認を持つ「ノンバイナリー」の人々は、社会の性差に苦しみ続けている。今回は桜木きぬ(@kinumanga)さんのWeb漫画『性別に振り回されたわたしの話〜1981年生まれのノンバイナリー〜』を紹介し、著者が自身の性を受け入れるまでの壮絶な半生に迫る。
ノンバイナリーとは、自身の性が男性と女性のどちらにも当てはまらない、あるいは両方を行き来するなど、幅広い性自認を指す言葉だ。昭和に生まれ育った著者は、幼いころから「女の子」という役を押し付けられることに強い嫌悪感を抱いていた。小学3年生のときに限界を感じ、ジーパンスタイルで登校すると女子から異常にモテたという。しかし、それを見た父親から「女の子らしくしろ」「このままじゃろくな人間にならないぞ」と殴られてしまう。親が望む普通の女の子として振る舞うため、将来の夢は「お花屋さん」や「かわいいお嫁さん」だと心を閉ざして嘘をつき続けた。
思春期を迎えると、体が女性へと変化していくことに絶望する日々が続く。必死に普通の女として生きて40年が経ったある日、インターネットで「ノンバイナリー」という言葉に出合う。「まさに自分のことだ」と直感したものの、最初は強い反発を覚えたという。認めてしまえばまた差別されるのではないかという不安から、受け入れるまでには多くの時間を要した。しかし、偽って生きるつらさが限界に達し、「これ以上は危ない」とギリギリの精神状態で自身の性を認めたのだ。現在は葛藤を抱えながらも、気持ちや体調は少しずつ上向いているそうだ。
過去のつらい体験を描くうえで、著者は「そんなに珍しいことでもない」とあえて淡々と表現することを心がけた。自身のセクシュアリティをオープンにしたことで、当事者目線での作品づくりが可能になり、危惧していたSNSの読者離れも今のところ起きていないと安堵する。
最近はLGBTQに関する話題がポジティブに語られることも増えたが、著者が育った時代は違った。「LGBTQは若者のもの」という声に対し、中年以上にも当事者はいっぱいおり、これまで透明にされてきただけだと著者は指摘する。漫画で社会が変わるとは思っていないが、自身の世代にもこういう人間がいたという記録を残し、後世の資料のひとつになればと本作への思いを語ってくれた。
取材協力：桜木きぬ(@kinumanga)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
