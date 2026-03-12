ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

軽さも、快適さも、環境への配慮も、すべてを叶えるスニーカー！【アディダス】のスニーカーがAmazonに登場!

1


アディダスのスニーカーは、テクノロジーとスタイルが融合した、進化系ランニングシューズ。人気モデル「GLX 5」をベースに、軽量性と通気性をさらに高めたアップデート版。エアフローを促すテキスタイルアッパーが、長時間の着用でも快適な足元をキープする。

2


「Cloudfoamミッドソール」が柔らかなクッショニングを提供し、ラバーアウトソールがあらゆる路面で安定したグリップ力を発揮。

3


「EVAインソール」と「OrthoLite®ソックライナー」が足裏をしっかり支え、ワークアウトから週末の外出まで幅広く活躍する。

4


アッパーには50パーセント以上のリサイクル素材を使用。プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みを体現した一足。レギュラーフィットで、日常に寄り添う快適な履き心地を実現する。