座りっぱなしにさよなら！【山善】昇降式デスクで姿勢も効率も改善♪デスク環境を見直すなら今、Amazonでチェック！
新生活準備の大チャンス！「Amazon新生活セール」がついにスタート！
今年の春、新生活準備はこのセールで一気に！
Amazonの大型セール「新生活セール」がスタート。家電や日用品、生活雑貨など、暮らしの必需品が特別価格で登場する。
開催は2026年3月6日(金)0時〜3月9日(月)23時59分まで。春の準備は今がチャンスだ。
電動昇降デスクを使ってみたいという方にオススメなエントリーモデルのデスク。価格はおさえつつも、衝突検知機能やメモリー機能付きで便利な機能はしっかり付いている。
ワンタッチで設定した高さに昇降できるメモリー機能付き。3つまで登録できるので、自分が座った/立った時の高さの登録や家族の分も登録できる。
商品の企画・開発はすべて日本で行っている。安定性、水平力、強度、天板のたわみ率などの項目で、独自に厳しい基準を設け、第三者機関で品質試験を実施。
デスクワークで集中力が途切れがち、座りすぎて肩こりや姿勢が気になるなど、日々のお悩みも、昇降デスクにより「立つ」「座る」が交互にできることで、日々の生活が健康へ。
