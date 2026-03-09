「もう半年だぞ？そろそろ出てきたらどうだ？」息子がトイレに引きこもり続ける驚愕の理由とは？ 【作者に聞く】
モノモース(@mono_moosu)さんは、日常に潜む不条理をクスッと笑える4コマ漫画に昇華させる作家だ。本作『トイレ』は、ある家族の奇妙なひきこもり騒動を描いたものであり、その衝撃の結末に1.8万件以上の「いいね」が寄せられ、大きな話題を呼んでいる。
■半年ものひきこもりの理由
物語は、父親がトイレのドアをノックし、中にこもる息子に語りかける場面から始まる。「そろそろ出てこないか？」「もう半年だぞ」。半年というあまりに長い月日をトイレで過ごす息子。一体、何が彼をそこまで頑なにさせているのか。
■読者の深い考察に作者も驚愕
作者のモノモースさんは、このネタの着想について「もしも室名プレートではなく、子どもの名前がトイレだったら？というアイデアから生まれました」と語る。ありえない設定ながら、読者からは「子どもに汚い名前を付けることで病魔を寄せ付けないようにしているのでは」という真面目な考察も届き、その視点の鋭さに興味を引かれたという。
作中で父親がトイレのドアをしっかりと3回ノックしているのも、こだわりのポイントだ。読者からは「父親が悪い」「息子は許さなくていい」といったツッコミが殺到している。モノモースさんは現在「タウンワークマガジン」でも連載を持っており、その独特のユーモアセンスが多くの人を惹きつけている。
取材協力：モノモース(@mono_moosu)
