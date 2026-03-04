「育児＝24時間休日なしのブラック労働」死すら頭をよぎった壮絶な双子育児に訪れた希望の転機【作者に聞く】
二卵性双生児のポン子ちゃんとコン子ちゃん、三女のピイ子ちゃんを育てるサヤ山 サヤ(@saya_twins1125)さん。育児をテーマにしたエッセイ漫画は子育て世代の共感を集めている。ウォーカープラス連載「今日も三姉妹が舞う！〜七転び八起き育児日記〜」では、妊娠・出産・育児のピンチを明るく描いている。今回はベビー期からイヤイヤ期、そして幼稚園入園後までの双子育児を振り返る。
サヤさんは率直に語る。「生後4カ月ごろまでがピークでしたが、それぞれつらい原因が違いました。」生後1カ月までは次女がGCUに入院。帝王切開の傷が痛むなかで母乳を届け、新生児の長女を世話する日々だった。2カ月目に次女が退院すると、今度は“お世話が2倍”の本格的な双子育児が始まる。休む暇はなかった。
3カ月目には、手伝いに来てくれていた実母が帰り、日中はワンオペ育児に。「キャパオーバーで体も心もいっぱいいっぱいになりました」と振り返る。4カ月目には慣れが出てきた一方で、蓄積した疲労と睡眠不足が限界を超え、「心を病み始めました」と明かす。まさに24時間休日なし。終わらない夜のような日々だった。
■イヤイヤ期に見えた“性格の差”と双子ならではの変化
成長とともに、双子ならではの個性もはっきりしてくる。長女ポン子ちゃんは「とても甘えっ子」で、甘えきれないときによく泣いたという。次女コン子ちゃんは「神経質なタイプ」で、思い通りにいかないと癇癪を起こした。同じ環境で育っても、反応はまるで違う。その違いに戸惑いながらも向き合う日々だった。
だが成長とともに、大きな変化が訪れる。双子同士で遊び、助け合い、ときにはぶつかりながらも自分たちの世界をつくり始めた。あれほど過酷だった日々に、少しずつ余白が生まれていく。“明けない夜はない”。その実感が、静かに胸に広がった。
■「生きているだけで100点満点です！」今を走る親たちへ
育児中の人へ向けたメッセージとして次のように語るサヤ山サヤさん。「赤ちゃんを育てている方へ。生きているだけで100点満点です！レトルトでも外部のサポートでも、お母さんが休むためなら便利なものは何でも頼りましょう！」この言葉は、悩める親たちに寄り添う力強いエールだ。
そして少し大きくなった子どもを育てる人へ。「悩んだり大変なこともあるけれど、子どもはあっという間に大きくなってしまいます。家事は手を抜きつつ、今目の前の育児をできるだけ楽しんでください♡」
さらにこう続ける。「お母さんが笑顔でいること、これが最良の子育てだと思っています…と言いつつ怒ってばかりの私ですが(笑)。一緒に頑張りましょう！」
極限を経験したからこそ言える言葉である。ブラック労働のような日々も、やがて景色が変わる。双子育児は過酷だが、そのぶん喜びも倍になるのだ。
取材協力：サヤ山 サヤ(@saya_twins1125)
