ナチュラルな風合いに、悪天候への強さをひとつに【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場中‼
持ち歩ける安心感。旅先でも日常でも頼れる軽量ジャケット【ザノースフェイス】のジャケットがAmazonに登場!
ザノースフェイスのジャケットは、はっ水加工を施した軽量シェルジャケットで、急な雨や風にも対応できる一着だ。スタッフサックが付属しており、コンパクトにまとめて持ち運べるため、旅先や外出時のバッグに気軽に忍ばせておける。
生地はコットンのようなナチュラルな風合いを持ちながら、防風性も兼ね備えているため、季節の変わり目や急な冷え込みにも強い。ややゆとりのあるシルエットで、中間着との重ね着がしやすく、レイヤリング前提のスタイルにも自然に馴染む。
軽量で扱いやすく、アウトドアから日常まで幅広いシーンで活躍する汎用性の高さも魅力だ。携行性と着心地を重視したデザインで、旅や外出時に頼れる相棒のような存在になる。
天候の変化に強く、軽くて、合わせやすい。どこへでも連れていきたくなるシェルジャケットだ。
