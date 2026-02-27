「本当のお母ちゃんに捨てられたくせに」友人からの暴言に…“親がいるかどうかなんて関係ない！真っ当に生きてやる”と少女は奮起し…【作者インタビューも】
ライブドアブログ「ゆっぺのゆる漫画ブログ」やInstagram(@yuppe2)で、エッセイ漫画を描いている漫画家のゆっぺさん。なかでも、2021年12月から執筆してきた『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』は完結後、電子書籍が発売。読者からは「どんな境遇にいようとも、人のせいにしない自分の責任というキヨさんの生き方に、とても感銘を受けました」「おばあちゃんの言葉がすごく刺さりました」「日本一幸せなおばあちゃんと言えるキヨさんの人柄に、感銘を受けた」など感動の声が続出している。
そんな話題の『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』を紹介するとともに、作者であるゆっぺさんにも話を聞いた。
本作では、ゆっぺさんの祖母“キヨさん”の幼少期からの実話が描かれている。ある日突然、父を亡くしたキヨは叔母夫婦のもとへ養子に出されることに。さらに、意地悪な叔母(養母)から「家庭内いじめ」が始まり、キヨはつらい日々を送ることに。そのうえ、キヨの友人からもキヨが実母に捨てられたことを揶揄され、改めてキヨは「親がいるかどうかなんて関係ない！真っ当に生きてやる」と奮起し…。
――本の販売サイトなど口コミを拝見すると、発行から1年以上経ってもなお新たに口コミが書かれていて、本作の人気の高さを感じています。ゆっぺさんは、そういった書評や口コミなどはご覧になったりしますか？
実は私は小心者で、普段はあまり口コミを読むことができません。ですが本作に関しては、本当にうれしいコメントばかりで、温かい気持ちになりながら拝見しています。祖母に会いに行った際には、読者の皆さまから届いたメッセージを伝えています。祖母も涙を浮かべて喜んでおり、私自身も胸がいっぱいになりました。コメントをくださる皆さま、本当にありがとうございます。
――SNSでも漫画を連載されていて、18万人以上(2026年2月12日時点)と凄い数のフォロワーがいらっしゃいますが、実際に読者から感想が届くこともありますか？
SNSは本当に変動が激しく、毎日フォロワーが数千人単位で増えたり減ったりします。そのため、数字はあまり気にしないようにしていますが、ピーク時よりはだいぶ減りました(笑)。直接、個人的に感想をいただく機会は多くありませんが、うれしいコメントを目にすると、その日1日を幸せな気持ちで過ごすことができます。顔は見えなくても、気持ちはちゃんと届く。SNSではそんな風に心が触れ合う瞬間が何度もあって、続けてきてよかったなと思います。
父の死、養母からのいじめだけでなく戦争も体験するなど、過酷な人生を歩んできたキヨさん。その常に前向きな生き方に、感銘を受ける人は多いはず。まだの人は『親に捨てられた私が日本一幸せなおばあちゃんになった話』をぜひ読んでみて。
