「本当のお母ちゃんに捨てられたくせに」友人からの暴言に…“親がいるかどうかなんて関係ない！真っ当に生きてやる”と少女は奮起し…【作者インタビューも】

「本当のお母ちゃんに捨てられたくせに」友人からの暴言に…“親がいるかどうかなんて関係ない！真っ当に生きてやる”と少女は奮起し…【作者インタビューも】