¡Ú¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡Û¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍê¤ó¤Ç¤âµñÈÝ¢ª»ä¤¿¤Á¤Î°Õ»Ö¤ËÈ¿¤·¤Æ10±ß¶Ì¤¬Æ°¤¤¤Æ¹ð¤²¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¾×·â ¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÃ»ÊÔ¥Û¥é¡¼Ì¡²è¡Û¡Ö¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡×¤òÆÉ¤à
¤·¤í¤ä¤®½©¸ã(@siroyagishugo)¤µ¤ó¤Î½ñÀÒ¡Ø¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤ÎËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¡Ù(ÁÐÍÕ¼Ò)¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡×¤Ï¡¢SNS¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿Ã»ÊÔ¥Û¥é¡¼¤À¡£¤«¤Ä¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Àê¤¤¤¬¡¢Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤ÉÔµ¤Ì£¤Ê·ëËö¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤í¤ä¤®½©¸ã¤µ¤ó¤Ï¡¢SNS¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤òÌ¡²è²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿È¶á¤Ê¶²ÉÝ¤¬Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤ÎÂÎ¸³¼Ô¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤À¡£¤â¤È¤â¤È¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Áá¡¹¤Ë¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë»öÂÖ¤Ï°²½¤¹¤ë¡£Í§¿Í¤Î¹¥¤¤ÊÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤â¤¦¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀïØË¤Î²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÍ·¤Ó¤Ç¤â¤ä¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤à¼ö½ÑÅª¤Ê¶²ÉÝ¤¬¹îÌÀ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼ÂÂÎ¸³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶²ÉÝ´¶
ÂÎ¸³ÃÌ¤òºîÉÊ¤Ë¤¹¤ëºÝ¡¢¤·¤í¤ä¤®½©¸ã¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤É¤¦ÉÝ¤¯´¶¤¸¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¤Î²øÃÌ»Õ¤Ë¤è¤ëÏÃ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Îî¤ÎÀµÂÎ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¸«¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿È¶á¤Ê´¶³Ð¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¤·¤í¤ä¤®½©¸ã¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÉÝ¤¤³¨¤òÉÁ¤«¤º¤ËÉÝ¤¬¤é¤»¤ë¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤òÉÁ¤¯¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËÉÝ¤¤ÏÃ¤Ç¤ÏÂÎ¸³ÃÌÁª¤Ó¤ËºÇ¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Â¿ÍÍ¤ÊÉÝ¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ëÆÈÆÃ¤Î¥Û¥é¡¼É½¸½¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤·¤í¤ä¤®½©¸ã(@siroyagishugo)
