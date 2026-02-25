ÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»Í»ú½Ï¸ì¡ÖÃöÆÍÌÔ¿Ê¡×¡Ö¼ÀÉ÷¿×Íë¡×¤Û¤«¤Ë¤Ï¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿À¸ÅÌ¤Î²óÅú¡¢³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤â¡ÖÀµ²ò¡×¤À¤è¤Í!?¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
X(µìTwitter)¤Ë4¥³¥ÞÌ¡²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ê¥³¥¤¥ê¥ª(@iricoirio)¤µ¤ó¡£¡ÖÃöÆÍÌÔ¿Ê¡×¡Ö¼ÀÉ÷¿×Íë¡×¤Ê¤ÉÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»Í»ú½Ï¸ì¤Î¼ø¶È¤Ç¡ÖÂ¾¤Ë¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿À¸ÅÌ¤Î²óÅú¤Ë¡¢1.9Ëü¤¤¤¤¤Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ØÌîµå¥Ð¥«¡Ù¤Î¤Û¤«¤ËËü¥Ð¥ººîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢4¥³¥ÞÌ¡²è¤ÎÁÏºî¤ÎÎ¢Â¦¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤³¤ì¤Ï¡¢Àµ²ò!?
¢£ÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»Í»ú½Ï¸ì¤ò¡ÖÌîµå¥Ð¥«¡×¤¬Åú¤¨¤ë¤È¡©
ÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»Í»ú½Ï¸ì¤Ë¤Ï¡ÖÃöÆÍÌÔ¿Ê¡×¡Ö¼ÀÉ÷¿×Íë¡×¡Ö»â»ÒÊ³¿×¡×¡ÖÍ¦ÌÔ²Ì´º¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¼ø¶È¤ò¤¹¤ëÀèÀ¸¡£¡ÖÂ¾¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È1¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤òÅö¤Æ¤¿¡£À¸ÅÌ¤Ï¡Ö¤¨¡Á¤Ã¤È¡Ä¡×¤È¾Ç¤ê¤Ä¤Ä¤â¡ÖÂçºå¶Í°þ¡×¤È²óÅú¡£À¸ÅÌ¤ÏÌîµåÉô¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¾ïÏ¢¹»¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö³Î¤«¤ËÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈËÜºî¤Ë¤Ï¡¢1.6Ëü¤¤¤¤¤Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¤Û¤«¤ÎÍÌ¾¤Ê½Ð¾ì¹»¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¢£Í¥¤·¤¤À¤³¦¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë
¤Þ¤¿1.6Ëü¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤¿¡Ø¿·À®¿Ívs¿¿À»¿Í¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÀ®¿Í¼°¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ë»³º¬¤ËÂÐ¤·¡Ö¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿¦¾ì¤Î¾å»Ê¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£»³º¬¤¬17ºÐ¤«¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë¤È¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤ÆÎÞÌÜ¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê¿·À®¿Í¤½¤¦¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¤½¤ó¤Ç»³º¬¤¬¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼ã¤¤½°¤Ë¤ª¤ó¤Ê¤¸¤³¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤ÉÍ¥¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¢£Ê¢¤òÊú¤¨¤Æ¾Ð¤¦¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤4¥³¥ÞÌ¡²è¤¬¥Ð¥º¤ë¡Ö²¿¤Ç¤«¤Ê¤¡¡©¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â
¡½¡½4¥³¥ÞÌ¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Â¤Ï¸µ¡¹Ì¡²è¤Ê¤ó¤«ÉÁ¤¯µ¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Twitter(¸½ºß¤ÏX)¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë4¥³¥ÞÌ¡²è¤ò¸«¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö»ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡¢2022Ç¯º¢¤ËTwitter¤ËÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡ÖÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê(@tunatu727)¡×¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Ï¤â¤¦Âç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËèÆü¤ª¤â¤·¤í¤¤4¥³¥Þ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤Ë¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤¬Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢4¥³¥ÞÌ¡²è¤ÎÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¡¢³Ú¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ä¤Ï¤ê4¤Ä¤·¤«¥³¥Þ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤«¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¯½ª¤ï¤ì¤ë¤«¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸ª¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡Ö¤É¤¦¤À¡ª¡×¤ÈÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¥¹¥Ù¤Ã¤¿¤ê¡¢¿²¤½¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤éÅ¬Åö¤ËÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ê¡£¸«ÊÖ¤·¤Æ¸«¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«¤è¤¯¸¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¸À¤¦¡Ö´Ö¡×¤È¤«¡Ö°ú¤»»¡×¤È¤«¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤ê´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ð¥º¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤¼¥Ð¥º¤Ã¤¿¤«ÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ºÇ¶á¤À¤È¡ÖÄ¹¤Ä¤Å¤¤Î¥³¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¥Ð¥º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡¢Ê¢¤òÊú¤¨¤Æ¾Ð¤¦¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë²¿¤Ç¤«¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¿¤Ö¤óÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢Ë½ÎÏ¤äÉÔ²÷¤ÊÉ½¸½¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£Ê¿ÏÂ¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÆâÍÆ¤¬¥¦¥±¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤ËÉÁ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¤¦¤¨¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Þ¤êµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»þ¡¹¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤ª¼¸¤ê¤ä¤ªÅÜ¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢X¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼ñÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤ä¤«¤¯¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤¬¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤ó¤ÇÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤ÇÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤Ï50ËÜ¤º¤Ä¤Þ¤È¤á¤ÆKindle¤Ë¤Æ¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¤¥ê¥³¥¤¥ê¥ª¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹¡×¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸½ºß¡¢15¹æ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ç¤¹¡ªºÇ¸å¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ø¥¿¥¯¥½¤Ê³¨¤ÎÌ¡²è¤ò¤¤¤Ä¤âÆÉ¤ó¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î³§ÍÍ¡ªËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î³¨¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Ç¥£¥¹¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¥Ð¥«¥ä¥í¥¦!!
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥¤¥ê¥³¥¤¥ê¥ª(@iricoirio)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤³¤ì¤Ï¡¢Àµ²ò!?
¢£ÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»Í»ú½Ï¸ì¤ò¡ÖÌîµå¥Ð¥«¡×¤¬Åú¤¨¤ë¤È¡©
ÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»Í»ú½Ï¸ì¤Ë¤Ï¡ÖÃöÆÍÌÔ¿Ê¡×¡Ö¼ÀÉ÷¿×Íë¡×¡Ö»â»ÒÊ³¿×¡×¡ÖÍ¦ÌÔ²Ì´º¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¼ø¶È¤ò¤¹¤ëÀèÀ¸¡£¡ÖÂ¾¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È1¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤òÅö¤Æ¤¿¡£À¸ÅÌ¤Ï¡Ö¤¨¡Á¤Ã¤È¡Ä¡×¤È¾Ç¤ê¤Ä¤Ä¤â¡ÖÂçºå¶Í°þ¡×¤È²óÅú¡£À¸ÅÌ¤ÏÌîµåÉô¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢¹Ã»Ò±à¤Î¾ïÏ¢¹»¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö³Î¤«¤ËÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈËÜºî¤Ë¤Ï¡¢1.6Ëü¤¤¤¤¤Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¤Û¤«¤ÎÍÌ¾¤Ê½Ð¾ì¹»¤¬¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¢£Í¥¤·¤¤À¤³¦¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë
¤Þ¤¿1.6Ëü¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤¿¡Ø¿·À®¿Ívs¿¿À»¿Í¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÀ®¿Í¼°¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ë»³º¬¤ËÂÐ¤·¡Ö¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿¦¾ì¤Î¾å»Ê¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£»³º¬¤¬17ºÐ¤«¤éÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë¤È¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤ÆÎÞÌÜ¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê¿·À®¿Í¤½¤¦¤¤¤Ê¤¤¤è¡×¡Ö¤½¤ó¤Ç»³º¬¤¬¥ª¥Ã¥µ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¼ã¤¤½°¤Ë¤ª¤ó¤Ê¤¸¤³¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤ÉÍ¥¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¢£Ê¢¤òÊú¤¨¤Æ¾Ð¤¦¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤4¥³¥ÞÌ¡²è¤¬¥Ð¥º¤ë¡Ö²¿¤Ç¤«¤Ê¤¡¡©¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤â
¡½¡½4¥³¥ÞÌ¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼Â¤Ï¸µ¡¹Ì¡²è¤Ê¤ó¤«ÉÁ¤¯µ¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Twitter(¸½ºß¤ÏX)¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë4¥³¥ÞÌ¡²è¤ò¸«¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö»ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡¢2022Ç¯º¢¤ËTwitter¤ËÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡ÖÄÅ²Æ¤Ê¤Ä¤Ê(@tunatu727)¡×¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Ï¤â¤¦Âç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËèÆü¤ª¤â¤·¤í¤¤4¥³¥Þ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤Ë¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤¬Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢4¥³¥ÞÌ¡²è¤ÎÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¡¢³Ú¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ä¤Ï¤ê4¤Ä¤·¤«¥³¥Þ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤«¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¯½ª¤ï¤ì¤ë¤«¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸ª¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡Ö¤É¤¦¤À¡ª¡×¤ÈÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¥¹¥Ù¤Ã¤¿¤ê¡¢¿²¤½¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤éÅ¬Åö¤ËÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ê¡£¸«ÊÖ¤·¤Æ¸«¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«¤è¤¯¸¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¸À¤¦¡Ö´Ö¡×¤È¤«¡Ö°ú¤»»¡×¤È¤«¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤ê´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Ð¥º¤Ã¤¿ºîÉÊ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤¼¥Ð¥º¤Ã¤¿¤«ÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ºÇ¶á¤À¤È¡ÖÄ¹¤Ä¤Å¤¤Î¥³¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¥Ð¥º¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡¢Ê¢¤òÊú¤¨¤Æ¾Ð¤¦¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë²¿¤Ç¤«¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¿¤Ö¤óÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢Ë½ÎÏ¤äÉÔ²÷¤ÊÉ½¸½¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£Ê¿ÏÂ¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ÊÆâÍÆ¤¬¥¦¥±¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢´ðËÜÅª¤ËÉÁ¤¤¿¤¤¤â¤Î¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¤¦¤¨¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Þ¤êµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»þ¡¹¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤ª¼¸¤ê¤ä¤ªÅÜ¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢X¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼ñÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤ä¤«¤¯¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤¬¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤ó¤ÇÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤ÇÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤Ï50ËÜ¤º¤Ä¤Þ¤È¤á¤ÆKindle¤Ë¤Æ¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¤¥ê¥³¥¤¥ê¥ª¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥¹¡×¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸½ºß¡¢15¹æ¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ç¤¹¡ªºÇ¸å¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ø¥¿¥¯¥½¤Ê³¨¤ÎÌ¡²è¤ò¤¤¤Ä¤âÆÉ¤ó¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Î³§ÍÍ¡ªËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î³¨¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Ç¥£¥¹¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¥Ð¥«¥ä¥í¥¦!!
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¥¤¥ê¥³¥¤¥ê¥ª(@iricoirio)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£