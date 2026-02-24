クリアな音と快適な装着感。生活の中で自然に使える一台【オーディオテクニカ】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
軽くて、強くて、よく聴こえる。毎日に寄り添うスクエアデザイン【オーディオテクニカ】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場!
オーディオテクニカのワイヤレスイヤホンは、専用設計の5.8ミリメートルドライバーを搭載し、厚みのある低域と伸びやかな中高域をバランスよく描き出す「ATH‑SQ1TW2」だ。ボーカルの繊細なニュアンスから動画やゲームの音声まで、クリアで心地よいサウンドを楽しめる。限られたスペースに独自のアンテナチューニングを施すことで接続の安定性を高め、左右同時伝送に対応したことで音途切れや映像とのズレを抑えた快適なリスニング環境を実現している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
装着感は前モデルからさらに追求され、人間工学に基づいたデザインが耳に自然にフィットする。長時間の使用でも疲れにくく、日常のあらゆるシーンで使いやすい。ヒアスルー機能では外の音を自然に取り込みながら音楽を楽しめ、トークスルー機能を使えばコンビニや駅のアナウンスもイヤホンを外さずに聞けるため、生活の中での使い勝手が大きく向上している。
→【アイテム詳細を見る】
IPX5相当の防水性能を備え、雨や汗にも強く、使用後に気になる汚れを水洗いできるのも魅力だ。専用アプリ「Connect」では、キーアサインのカスタマイズや4種類のプリセットEQ、音量ステップの調整、タッチセンサーの感度設定、誤操作防止ロック、さらには紛失時に探せる機能まで備え、使い方を自分好みに細かく調整できる。
→【アイテム詳細を見る】
音質、装着感、利便性をバランスよく備え、毎日のリスニングを快適にしてくれる完全ワイヤレスイヤホンだ。
軽くて、強くて、よく聴こえる。毎日に寄り添うスクエアデザイン【オーディオテクニカ】のワイヤレスイヤホンがAmazonに登場!
オーディオテクニカのワイヤレスイヤホンは、専用設計の5.8ミリメートルドライバーを搭載し、厚みのある低域と伸びやかな中高域をバランスよく描き出す「ATH‑SQ1TW2」だ。ボーカルの繊細なニュアンスから動画やゲームの音声まで、クリアで心地よいサウンドを楽しめる。限られたスペースに独自のアンテナチューニングを施すことで接続の安定性を高め、左右同時伝送に対応したことで音途切れや映像とのズレを抑えた快適なリスニング環境を実現している。
→【アイテム詳細を見る】
装着感は前モデルからさらに追求され、人間工学に基づいたデザインが耳に自然にフィットする。長時間の使用でも疲れにくく、日常のあらゆるシーンで使いやすい。ヒアスルー機能では外の音を自然に取り込みながら音楽を楽しめ、トークスルー機能を使えばコンビニや駅のアナウンスもイヤホンを外さずに聞けるため、生活の中での使い勝手が大きく向上している。
→【アイテム詳細を見る】
IPX5相当の防水性能を備え、雨や汗にも強く、使用後に気になる汚れを水洗いできるのも魅力だ。専用アプリ「Connect」では、キーアサインのカスタマイズや4種類のプリセットEQ、音量ステップの調整、タッチセンサーの感度設定、誤操作防止ロック、さらには紛失時に探せる機能まで備え、使い方を自分好みに細かく調整できる。
→【アイテム詳細を見る】
音質、装着感、利便性をバランスよく備え、毎日のリスニングを快適にしてくれる完全ワイヤレスイヤホンだ。