¡ÖÊÝ°é±à¤Ê¤ó¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤ªÃë¿²¤·¤Æ¤ë¤À¤±¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦Êì¿Æ!?¤½¤Î¸ÀÆ°¤Ë¥Ö¥ÁÀÚ¤ìÀ£Á°¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÊÝ°é»Î¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¤òÆÉ¤à¡Û¡ÖÊÝ°é±à¤Ê¤ó¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤ªÃë¿²¤·¤Æ¤ë¤À¤±¡×¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦Êì¿Æ¤À¤¬¡Ä!?
¤Þ¤¨¤À±ÊµÈ(@eikiccy)¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡ØÊÝ¸î¼Ô»Ù±ç¤â¥¢¥ó¥¿Ã£¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ°é±à¤Ç¶ÐÌ³·Ð¸³¤Î¤¢¤ëºî¼Ô¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ë¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤¨¤¿ºîÉÊ¤À¡£º£²ó¤ÏËÜºî¤Î6¡Á10ÏÃ¤Þ¤Ç¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºî¼Ô¤Ë¡ÖÊÝ°é±à¤Ê¤ó¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤ªÃë¿²¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Á¡×¤È¸À¤¦Êì¿Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
²»´îÂ¿¤µ¤ó¤Ï»þ´ÖÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤ë¤È·¯¤Î·Þ¤¨¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÙÈÖ¤ÎÀÄ°æÀèÀ¸¤ÏÅÜ¤ê¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡£¤¹¤ë¤È²»´îÂ¿¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÄ°æÀèÀ¸¤Ï¡ÖÃÙ¤ì¤ë¤È¤¤ÏÏ¢Íí¤¯¤À¤µ¡¼¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤È¶¯¤á¤Ë¸À¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢²»´îÂ¿¤µ¤ó¤«¤éº£½µÆüÍËÊÝ°é¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÄ°æÀèÀ¸¤ÏÊ¿Æü¤ËÂåµÙ¤ò¼è¤ë¤è¤¦ÅÁ¤¨¤ë¡£²»´îÂ¿¤µ¤ó¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¤ªµÙ¤ß¤Ê¤·¤ÇËèÆüÊÝ°é±à¤ËÍè¤ë¤Î¤ÏÈè¤ì¤Þ¤¹¤è¡Ä¡©¡×¤ÈÏÃ¤¹ÀÄ°æÀèÀ¸¡£
¤¹¤ë¤È²»´îÂ¿¤µ¤ó¤¬¡ÖÊÝ°é±à¤Ê¤ó¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤ªÃë¿²¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Á¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀÄ°æÀèÀ¸¤ÏÊÝ°é±à¤Ï½¸ÃÄ¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¡¢Î¾¿Æ¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¤±¤ì¤É²»´îÂ¿¤µ¤ó¤ÏÇ¼ÆÀ¤ò¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËÊÝ°é±à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ°é»Î¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç!?¡×¤ÈµÕÀÚ¤ì¤¹¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«!?²»´îÂ¿¤µ¤ó¤Ï²ù¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ï¤ë¤È·¯¤È²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
ÍâÆü¡¢ÀÄ°æÀèÀ¸¤ÏºòÆü¤Î¤³¤È¤ò¤Û¤«¤ÎÊÝ°é»Î¤¿¤Á¤ËÏÃ¤·¤Æ¾ðÊó¶¦Í¤ò¤¹¤ë¡£²»´îÂ¿¤µ¤ó¤Ïº£Æü¤ÎÄ¢ÌÌ¤Ë²¿¤â½ñ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Íè½µ¤ÎÂåµÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÝ°é»Î¤«¤éÊ¹¤¯¤Î¤ò¹µ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡½¡½ÀÄ°æÀèÀ¸¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤¨¤À±ÊµÈ¤µ¤ó¤âÊÝ°é»Î¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È»×¤¤ÊÖ¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç...¡£ÊÝ¸î¼Ô¤â´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤ëÊÝ°é»Î¤µ¤ó¤Ë¿®Íê¤ò¤ª¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ÇÎäÀÅ¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ÖÊÝ°é±à¤Ê¤ó¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤ªÃë¿²¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Á¡×¤È¤¤¤¦²»´îÂ¿¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¨¤À±ÊµÈ¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼þ¤ê¤Ë¤ªÍ§Ã£¤¬¤¤¤Æ½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²È¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤âËèÆü½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹...¡£¾®¤µ¤¤¤Î¤ËËèÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ÆËÜÅö¤Ë°Î¤¤¡ª
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢²»´îÂ¿¤µ¤ó¤ÏÆüÍËÊÝ°é¤ÎÂåµÙ¤òÊ¿Æü¤Ë¼è¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä!?¤Þ¤¨¤À±ÊµÈ¤µ¤ó¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤Þ¤¨¤À±ÊµÈ(@eikiccy)
