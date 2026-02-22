オンオフを問わず毎日を軽やかに！【ザノースフェイス】の多機能バックパックがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
荷物が多い日もスマートに解決！【ザノースフェイス】が提案する自立型バックパックがAmazonで販売中！
充実した機能ながら、すっきりしたクラシックデザインで、アウトドアでも日常でも使いやすいノースフェイスのデイパック。背面は、高い通気性とクッション性をもつフレックスベントサスペンションシステムで、快適な背負い心地を得られる。フロント部を含めた各コンパートメントには専用性の高いオーガナイザーポケットを設置。15インチまでのノート型PCやタブレットなどを収納できるパッド付きPCスリーブを備えている。
スマートな曲線美を保ちつつ、上部にボリュームを持たせることで荷物を入れても自立しやすい構造を実現している。メインコンパートメントには保護パッド付きの専用スリーブがあり、ノートPCやタブレットを安全に持ち運べる。
フロント部分には小物の整理に便利なオーガナイザーポケットや、アウターなどを手軽に固定できるバンジーコードを配置している。必要十分な強度を誇るリサイクル素材を採用し、環境への配慮と耐久性を高いレベルで両立させている。
背面とショルダーハーネスは高い通気性とクッション性を備え、長時間の移動でも体への負担を軽減し快適さを保つ。サイドにはボトルや折りたたみ傘の収納に適したメッシュポケットが備わり、日常のあらゆる場面に対応する。
充実した機能を持ちながらもすっきりとした外観で、アウトドアから通勤や通学といったタウンユースまで幅広く馴染む。重い荷物を支えるチェストストラップや持ちやすいグラブハンドルなど、細部まで使いやすさが追求されている。
