温水洗浄と自動集塵で、メンテナンスまで手放せる！【シャオミ】のロボット掃除機がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
賢く動いて、壁際まで美しく。暮らしを整える次世代ロボット掃除機【シャオミ】のロボット掃除機がAmazonに登場!
シャオミのロボット掃除機は、伸縮式モップアームと高精度のリアルタイムエッジ検知を組み合わせ、壁際やテーブル脚まわりまでしっかり拭き上げるロボット掃除機だ。障害物を検知するとモップが自動で伸び、これまで届きにくかった場所までカバーするため、清掃の取りこぼしを大幅に減らせる。ブラシには自動ヘアカット機能を搭載し、吸引しながら絡まった毛髪をカットするため、ブラシのお手入れがほとんど不要になる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
メンテナンス性にも優れ、約55度の温水でモップを洗浄することで汚れをしっかり落とし、カビやニオイの発生を防ぐ。自動集塵は強力な気流でダストカップ内のゴミを素早く集塵バッグへ移動させ、2.5リットルの大容量によりゴミ捨ては約75日に1回で済む。水量が減ると自動でステーションに戻って給水し、モップの乾燥を防ぐため、常に最適な状態で清掃を続けられる。
120度の構造化光方式とエッジセンサーにより、低い位置の障害物も正確に検知してスムーズに回避する。カーペットを検知するとモップが自動で10ミリメートルリフトアップし、濡らすことなく吸引力を強化するカーペットブーストモードに切り替わる。段差のある場所でも落下防止センサーが働き、安全に走行できる。
隅々まで届く清掃力と、手間をかけずに使い続けられる自動化を両立した、頼れるロボット掃除機だ。
