手間ゼロ、妥協ゼロ。清掃のすべてを任せられる究極の全自動モデル【ドリーミー】のロボット掃除機がAmazonに登場中‼
伸びるモップ、賢い回避、完全自動。床掃除の常識を塗り替える一台【ドリーミー】のロボット掃除機がAmazonに登場!
ドリーミーのロボット掃除機は、6way全自動ベースステーションを備え、掃除からメンテナンスまでを完全自動化したロボット掃除機だ。ゴミ収集、給水、モップの洗浄・熱風乾燥、洗剤の自動投入に加え、ベースステーション自体の自動洗浄にも対応し、モップウォッシュボードまで同時に洗浄する。これまで必要だった「ロボット掃除機のための掃除」から解放され、真の意味で手間いらずの運用が可能になった。
細かなホコリはもちろん、ネジのような重いゴミまで一気に吸い込むパワーを備える。フローリングの隙間やカーペットの奥に潜む汚れも逃さず、毎日を清潔に保てる。独自の毛髪カットブラシは掃除中に髪の毛を自動でカットし、ブラシに絡まるストレスをゼロにする。
AIカメラセンシングと3Dストラクチャースキャン、さらに独自LEDを組み合わせた高度な物体回避システムは、前モデルより30パーセント向上し、70種類の物体を認識できるようになった。暗い部屋や黒い障害物でも正確に検知し、スムーズに走行する賢さが際立つ。
圧倒的な自動化と清掃力、そして賢さを兼ね備え、床掃除の負担を根本からなくしてくれるフラッグシップモデルだ。
