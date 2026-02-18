「俺のこと忘れたら許さねぇ」何度も夢に出てくる血まみれの男…。江戸を舞台にした人気小説のコミカライズ【漫画家に聞いた】
宮部みゆきさんのホラー時代小説を原作とし、宮本福助(@fukusuke_m)さんによって漫画化された「三島屋変調百物語」。ある出来事から叔父夫婦が営む江戸で人気の袋物屋・三島屋で暮らすことになった少女・おちかが、三島屋を訪れる人々の不思議話で少しずつ心を開いていく様子が描かれ、原作ファンのみならず人気を集めている。今回、本作を描く宮本福助さんにインタビューを敢行。制作の裏話などを伺った。
「世界観を壊さず漫画にできているでしょうか…大丈夫でしょうか…」と原作既読の方の反応を気にしつつ、「私も原作ファンの一人として精一杯頑張ってコミカライズしますので、一緒に主人公・おちかちゃんの成長を見守ってもらえるとうれしいです」とコメントを残してくれたのは、漫画家・宮本福助さん。本作「三島屋変調百物語」のコミカライズを担当することになった当時、「自分が描いたものが全くおもしろく感じなくて、完全にドツボにはまっていた時期がありました」と創作活動において悩みがあったのだと教えてくれた。
原作ありきのコミカライズだが、決してそのまま描けばいいというわけではないのだという。「原作の登場人物の語り口調がとても好きなのですが、そのまま漫画にしてしまうとどうしても長くなってしまうので、台詞が多すぎないように、三行以内に台詞を収めるなど…、それより長くなる場合は段落を分けたりも。見やすい画面を工夫するというよりは、心がけています」と話す宮本さん。ほかにも、ネーム作りにおいて漫画の前編だけで軽く100ページを超えてしまうということもあり、「いかに漫画用にメリハリをつけるか、どこを削りどこを大きく見せるかなどをひたすらネーム調整しています」とコミカライズならではの苦労があると話す。
最後に宮本さんは、「漫画版を読んで『原作読んでみようかな』って思ってくださるとすごくうれしい」と読者に向けてメッセージを残してくれた。人気作家・宮部みゆきさんを原作としたコミカライズ版「三島屋変調百物語」。美麗な作画で描かれる細やかな感情表現をぜひ一度見てみてほしい。
取材協力：宮本福助(@fukusuke_m)
