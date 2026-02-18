街でもアクティブでもキマる！動きやすさもデザインも妥協なし。【オークリー】スポーティーなスタイルジャケットを今すぐAmazonでチェック！
街でもアクティブでもキマる！【オークリー】スポーティーなスタイルジャケットを今すぐAmazonでチェック！
ゴルフに特化した機動性とプロテクト性を融合させた『IDEALLY HYBRID』テクノロジーを搭載した軽量ハイブリッドジャケット。撥水性と伸縮性に優れたナイロンの二重織素材を上身頃に使用し、プレー時の動きをサポート。
下身頃には撥水性と防風性に優れた、軽量なリップ素材をハイブリッドし、全体を軽くスマートに仕上げている。
背中の切替部分にはベンチレーションを搭載し、プレー中の蒸れを軽減。半袖の上にも長袖とのレイヤードにも相性の良い半袖プルオーバージャケットで、秋の立ち上がりに重宝するアイテム。
