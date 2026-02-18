ねこの日まで待てない！くら寿司×「mofusand」初のコラボキャンペーン開催中！第2弾はクッションチャームが登場
「くら寿司」では人気キャラクター「mofusand(モフサンド)」とコラボしたキャンペーンを開催中。「くら寿司」でしか手に入らない、描き下ろしのグッズが登場し、コラボメニューも楽しめる。2026年2月20日(金)からは税込2500円の会計ごとにクッションチャームがもらえる。
【写真】猫の顔の形になっている大豆ミートのナゲット
■「mofusand」とのコラボメニューが全5種
「mofusand」は、イラストレーター・ぢゅのさんが手掛けるにゃんこたちを描いたイラストシリーズ。もふもふで愛らしい姿がSNSを中心に人気を集め、多くの人から支持されている。そんな「mofusand」が「くら寿司」と初のコラボレーション。全5種のコラボメニューを発売。
「にゃんこカップ寿司」(400円)は、“細巻きに巻かれたにゃんこ”をイメージして、“寿司にゃん”がデザインされたピックがワンポイントになっている。マグロときゅうりを巻いた細巻きにイクラをトッピングし、かわいいピンク色のカップに入れた一品。もちろん、ピックは持ち帰りOK。
「にゃんごろスシサンド」(250円)は、ランチョンミートカツ、マヨネーズ、だし巻きたまごをシャリの上に重ねて、海苔で巻いている。海苔からかわいいにゃんこが顔を出し、海苔に包まれている様子をイメージ。ピックを外してかぶりつこう。
パッケージのかわいさにも注目なのが「ポテにゃげコンボ」(530円)。サメにゃんとアザラシがデザインされたかわいい容器にまずキュンとする。さらに、ナゲットが猫の顔の形になっているのに、またキュン！かわいすぎるナゲットは大豆ミート使用であっさりと食べやすい。ポテトもセットになっているので、シェアして食べるのにもおすすめ。
デザートでは「くろにゃんチョコケーキ」(480円)と「にゃんにゃんチョコミルク」(480円)が登場。「くろにゃんチョコケーキ」は、“くろにゃん”をイメージし、ドーム型のケーキにチョコをトッピングして猫の形に仕上げている。ケーキ部分はサクサク食感のクランブルの上にキャラメルムース、それをショコラでコーティングした濃厚な味わい。
「にゃんにゃんチョコミルク」は、チョコミルクにホイップをたっぷりトッピング。表面にはにゃんこたちがマフラーを付けて寄り添い合っているイラストがデザインされた、食べられるシートを飾っている。
■「ビッくらポン！(R)」で当たるオリジナルグッズも
「くら寿司」と言えば、各テーブルに備えつけられた「ビッくらポン！」。食べ終えたお皿を5枚入れると「ビッくらポン！」のゲームに挑戦でき、当たればグッズがもらえるというもの。
コラボ期間中は「mofusand」とコラボした全3種のオリジナル動画が楽しめ、アタリが出れば、ラバーチャーム(全6種)やアクリルステッカー(全6種)、缶バッジ(全10種)のいずれかがもらえる。ランダムで出てくるので、何がもらえるかも楽しみだ。
また、税込2500円の会計ごとにもらえるオリジナルグッズも。第1弾では全4種あるクリアファイル、第2弾では全4種あるクッションチャームがもらえる。どちらも先着のためなくなり次第終了となる。
コラボメニュー全5種は2026年3月5日(木)まで、「ビッくらポン！」のグッズは2月28日(土)までだが、どちらもなくなり次第終了となる。2月22日のねこの日ももうすぐ。ひと足早くかわいい「mofusand」コラボを楽しもう！
※一部店舗では価格が異なります。
※数量限定につき、予定数量に達し次第、販売終了となります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】猫の顔の形になっている大豆ミートのナゲット
■「mofusand」とのコラボメニューが全5種
「mofusand」は、イラストレーター・ぢゅのさんが手掛けるにゃんこたちを描いたイラストシリーズ。もふもふで愛らしい姿がSNSを中心に人気を集め、多くの人から支持されている。そんな「mofusand」が「くら寿司」と初のコラボレーション。全5種のコラボメニューを発売。
「にゃんこカップ寿司」(400円)は、“細巻きに巻かれたにゃんこ”をイメージして、“寿司にゃん”がデザインされたピックがワンポイントになっている。マグロときゅうりを巻いた細巻きにイクラをトッピングし、かわいいピンク色のカップに入れた一品。もちろん、ピックは持ち帰りOK。
「にゃんごろスシサンド」(250円)は、ランチョンミートカツ、マヨネーズ、だし巻きたまごをシャリの上に重ねて、海苔で巻いている。海苔からかわいいにゃんこが顔を出し、海苔に包まれている様子をイメージ。ピックを外してかぶりつこう。
パッケージのかわいさにも注目なのが「ポテにゃげコンボ」(530円)。サメにゃんとアザラシがデザインされたかわいい容器にまずキュンとする。さらに、ナゲットが猫の顔の形になっているのに、またキュン！かわいすぎるナゲットは大豆ミート使用であっさりと食べやすい。ポテトもセットになっているので、シェアして食べるのにもおすすめ。
デザートでは「くろにゃんチョコケーキ」(480円)と「にゃんにゃんチョコミルク」(480円)が登場。「くろにゃんチョコケーキ」は、“くろにゃん”をイメージし、ドーム型のケーキにチョコをトッピングして猫の形に仕上げている。ケーキ部分はサクサク食感のクランブルの上にキャラメルムース、それをショコラでコーティングした濃厚な味わい。
「にゃんにゃんチョコミルク」は、チョコミルクにホイップをたっぷりトッピング。表面にはにゃんこたちがマフラーを付けて寄り添い合っているイラストがデザインされた、食べられるシートを飾っている。
■「ビッくらポン！(R)」で当たるオリジナルグッズも
「くら寿司」と言えば、各テーブルに備えつけられた「ビッくらポン！」。食べ終えたお皿を5枚入れると「ビッくらポン！」のゲームに挑戦でき、当たればグッズがもらえるというもの。
コラボ期間中は「mofusand」とコラボした全3種のオリジナル動画が楽しめ、アタリが出れば、ラバーチャーム(全6種)やアクリルステッカー(全6種)、缶バッジ(全10種)のいずれかがもらえる。ランダムで出てくるので、何がもらえるかも楽しみだ。
また、税込2500円の会計ごとにもらえるオリジナルグッズも。第1弾では全4種あるクリアファイル、第2弾では全4種あるクッションチャームがもらえる。どちらも先着のためなくなり次第終了となる。
コラボメニュー全5種は2026年3月5日(木)まで、「ビッくらポン！」のグッズは2月28日(土)までだが、どちらもなくなり次第終了となる。2月22日のねこの日ももうすぐ。ひと足早くかわいい「mofusand」コラボを楽しもう！
※一部店舗では価格が異なります。
※数量限定につき、予定数量に達し次第、販売終了となります。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。