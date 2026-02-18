デスゲームの皮を被ったウブな恋愛ショー!?「こういうの待ってました」命がけレクリエーション誕生の裏側【作者インタビュー】
生死を賭けた状況とは無縁のはずの人々が突如集められ、自らの命を張ってゲームを強制させられるシチュエーションで描かれるジャンル「デスゲーム」。主催者が、極限状況での人間の醜さを楽しみたいというのもお決まりだが、もし見たいものが「純粋なイチャラブ」だったら――!?
■デスゲームの形を借りたラブコメ構造とは？
男女4人ずつの若者が、仮面の主催者によって謎の施設に幽閉される。参加者全員がほかの誰かに恋をしているという条件のもとで始まるのは、命より重い恋を賭けたゲームだ。ただし内容は「氷鬼」など、小学生男子感あふれるものばかり。極限状態を演出しながらも、実態はデスゲームの皮を被った「ウブな恋愛」をあぶり出すためのレクリエーションが展開されていく。
本作「デスピュア 〜デスゲームかと思ったらピュアだったよの略〜」シリーズには、「安心して見られるデスゲーム」「これは実質ラブゲーム」など、第1話からさまざまな反響が集まった。作者の赤信号わたるさんは、「長編アイデアを形にするにあたり、得意なギャグとラブコメを組み合わせることを考えた結果なぜかデスゲーム要素が加わった」と語る。描いていくうちに、デスゲームの主催者側がイキイキし始めたことも、構想が広がっていった一因だったという。
また、短編で終わらせるのではなく、回を重ねるごとにキャラクターを掘り下げていく構成を採用したのも本作の特徴だ。インパクトを保ちながら、おもしろさを持続させることを狙ったという。
「予想は裏切り、期待は裏切らない展開を続けたい」という言葉どおり、恋とデスゲームという相反する要素を行き来しながら、独自のラブコメ像が描かれていく。今後どのように関係性が転がされていくのか、その行方にも注目が集まる。
取材協力：赤信号わたる(@GoAkashin)
