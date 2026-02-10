タウンからアウトドアまで、どこでも活躍。撥水×多収納！【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
誰にでも、どこへでも。アクティブな日常を支える！【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
コールマンのリュックは、年齢や性別を問わず使えるシンプルなデザインと、豊富なカラー・サイズ展開で人気の定番シリーズ。2022年のリニューアルにより、タウンユースからアウトドア、通学、ビジネスシーンまで、より幅広いシーンで活躍する万能バッグへと進化している。
本体には撥水加工を施したポリエステル／ナイロン素材を採用し、急な雨でも安心して使える仕様。ジッパーフラップを備えることで、ファスナー部分からの雨の侵入を防ぎ、日常使いの快適さを高めている。
背面パネルとショルダーベルトには通気性の良いメッシュ素材を使用し、クッション性も確保。長時間の使用でも肩への負担を軽減し、アクティブな毎日をサポートする。
シンプルで飽きのこないデザインと、用途を選ばない機能性を兼ね備えたアイテム。アクティブな毎日を快適にしてくれる、頼れるバックパックとなっている。
