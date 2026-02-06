2026年は星野リゾートが続々開業！「OMO7横浜」「OMO5横浜馬車道」の横浜2施設に加え、門司港・宮島口温泉など全国へ展開
旅を楽しくするをテーマに国内外に75施設を運営する星野リゾートは、2026年にかけて全国で8施設を順次開業する。
【写真】OMO5横浜馬車道からの眺望
■横浜、門司港など歴史や文化を活かした施設に注目が集まる
特に注目すべきは、国内有数の観光都市・横浜での開業だ。2026年1月に地上154メートルの眺望を誇る「OMO5横浜馬車道」、4月には旧横浜市庁舎を活用した「OMO7横浜」を連続で開業し、横浜エリアでの都市観光滞在を強化。さらに、日本初、国の重要文化財の旧監獄を活用したラグジュアリーホテル「星のや奈良監獄」や、福岡県初進出となる「BEB5門司港」など、その土地ならではの歴史や文化を活かした施設を全国で展開し、新たな旅を提案する。
■「OMO5横浜馬車道 by 星野リゾート」(神奈川県横浜市)／2026年1月15日開業
みなとみらい線「馬車道」駅直結の超高層ビル内、地上150メートル以上の高層階に位置する「OMO5横浜馬車道」が2026年1月15日に開業した。コンセプトは「360度天空のボヤージュ」。ベイブリッジや横浜の街を360度見渡せる展望フロアや客室からのパノラマビューは、まるで空を航海するような体験だ。全室にキッチンと洗濯乾燥機が完備され、最大6人で泊まれる136平方メートルのスイートも用意。絶景を独り占めしながら、横浜の空に暮らすような滞在が叶う。
■「OMO7横浜 by 星野リゾート」(神奈川県横浜市)／2026年4月21日(火)開業
「気分上々、ハマイズム」をコンセプトに、横浜・関内駅前に「OMO7横浜」が誕生する。村野藤吾さん設計の旧横浜市庁舎行政棟をリノベーションした星野リゾート初の「レガシーホテル」として、建物の歴史的価値を継承しつつ、都市観光の新たな楽しみ方を提案。館内では横浜発祥グルメや「パン飲み」を楽しめるほか、夜は屋上テラスで浜風を感じながら音楽に浸るイベントも開催。OMOレンジャーによるガイドツアーで、ガイドブックには載っていないディープな横浜の魅力へと誘う。
■「奈良監獄ミュージアム」(奈良県奈良市)／2026年4月27日(月)開業
国の重要文化財「旧奈良監獄」が「奈良監獄ミュージアム」として生まれ変わる。明治政府が完成させた「五大監獄」のなかで唯一全ぼうが現存する赤レンガ建築を保存・活用し、その圧倒的な建築美と歴史的価値を未来へ継承する。コンセプトは「美しき監獄からの問いかけ」。当時の状態を残した保存エリアや、多角的な視点から「問い」を深める展示エリア。余韻に浸るカフェ＆ショップなどを通じ、訪れる人が監獄から受けた問いに向き合い、自らと対話し、生き方をも見つめ直すきっかけを提供する新たなミュージアム。
■「界 草津」(群馬県草津温泉)／2026年6月7日(日)開業
「温泉街のにぎわい」と「静謐(せいひつ)な温泉宿」を専用トンネルでつなぐ「界 草津」が、日本三名泉の地に誕生する。トンネルを抜けた先の高台には広がるのは、名湯・万代鉱源泉など2種の酸性泉や、群馬の絹文化に浸るご当地部屋「シルクアートの間」などの非日常の空間。夕食は上州の恵みを味わう会席料理のほか、敷地内の「蕎麦割烹」も選択でき、その日の気分に合わせて滞在をアレンジ可能。動と静を自由に行き来し、草津の奥深さを楽しみ尽くす新たな温泉滞在を提案する。
■「BEB5門司港 by 星野リゾート」(福岡県北九州市)／2026年7月24日(金)開業
星野リゾートの福岡県初進出となる「BEB5門司港(ベブ)」が、レトロな街並みが残る門司港エリアに誕生。コンセプトは「トキメキ海峡ステイ」。全室から関門海峡の絶景を望むことができ、時間とともに移ろう景色を独り占めできる。24時間オープンのパブリックスペース「TAMARIBA」では、飲食の持ち込みも自由。「居酒屋以上 旅未満」のルーズなスタイルで、気の合う仲間と語らいながら、絶景と遊び心に満ちた滞在を楽しめる。
■「界 宮島」(広島県宮島口温泉)／2026年夏開業予定
星野リゾートの広島県初進出となる「界 宮島」が、嚴島神社を望む宮島口エリアに開業する。全室オーシャンビューのご当地部屋「海霧の間」からは瀬戸内の島々が織り成す絶景を一望でき、幻想的な海霧や福山デニムなど地域の風情をデザインに取り入れた。大浴場での湯浴みはもちろん、かつて瀬戸内で親しまれた「石風呂」を現代に再現し、古の知恵に癒されるここだけの入浴体験を提供。瀬戸内の風景と文化を心ゆくまで味わう、特別な温泉旅館。
■「界 松本」(長野県浅間温泉)／2026年夏リニューアルオープン
芸術の街・松本にたたずむ「界 松本」が、装いを新たにリニューアルオープン。八種十三通りの多彩な湯浴みや、信州ワインと料理のマリアージュはそのままに、音楽とアートが彩るモダンな空間がさらに進化。国宝や雄大なアルプスの山々に囲まれた地で、知的好奇心と感性を満たす上質な温泉滞在を提案する。
■「界 蔵王」(山形県蔵王温泉)／2026年秋開業予定
星野リゾートの山形県初進出となる「界 蔵王」が、標高約880メートルの「天空の温泉郷」蔵王温泉に開業。火口湖「御釜」をモチーフにした360度パノラマのルーフトップテラスからは、蔵王連峰や朝日連峰の壮大な景色を一望。大浴場では、強酸性の硫黄泉を段階的に楽しむ湯巡り体験を提供し、美肌の湯として名高い名湯を心ゆくまで堪能できる。雄大な自然と一体になり、心身ともに解き放たれる滞在を提案。
■「星のや奈良監獄」(奈良県奈良市)／2026年開業予定
国の重要文化財である「旧奈良監獄」の美しい赤レンガ建築を活かしたラグジュアリーホテル。最大の特徴は、かつての舎房を快適な客室へと生まれ変わらせた空間体験。放射状に広がるハヴィランド・システムなどの建築美や重厚な歴史はそのままに、現代の快適性を融合させた。歴史の深みと圧倒的な非日常に浸る、世界でも類を見ない滞在を提案。
■「リゾナーレ福井」(福井県勝山市)／2027年秋開業予定
北陸エリア初となる「リゾナーレ福井」が誕生。世界三大恐竜博物館のひとつ「福井県立恐竜博物館」がある「かつやま恐竜の森」内に位置し、恐竜をテーマにしたアクティビティなど、想像を超える体験を提供。松ぼっくりをイメージした特徴的な外観のホテルは豊かな自然環境と調和し、四季折々の風景に包まれる滞在を提案。家族で夢中になって楽しめる、新たなリゾート拠点だ。
■「星のや飛鳥」(奈良県明日香村)／2027年開業予定
2027年、日本国はじまりの地・奈良県明日香村に「星のや飛鳥」が開業。明日香村は国内で唯一、村の全域が「歴史的風土特別保存地区」に指定された稀有な地。村のまちなみを踏襲した低層の客室棟や、棚田を想起させる庭園など、美しい原風景と調和する空間を創出する。かつて日本初の宮都「飛鳥京」があったこの地で、数々の史跡や歴史上の人物たちの足跡を身近に感じながら、悠久の時と圧倒的な非日常に浸る滞在を提案。
■星野リゾートについて
「旅を楽しくする」をテーマに、旅の目的や過ごし方に合わせた滞在を提案。独創的なテーマが紡ぐ圧倒的非日常「星のや」、ご当地の魅力を発信する温泉旅館「界」、想像を超える体験が溢れるリゾートホテル「リゾナーレ」、テンションあがる「街ナカ」ホテル「OMO(おも)」、みんなでルーズに過ごすホテル「BEB(ベブ)」、心揺さぶる山ホテル「LUCY(ルーシー)」の6ブランドを中心に、国内外75施設(国内70、海外5)を運営している。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
