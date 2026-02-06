【義母のイビリ】次はどうやってイビってくるのか!?6年続く人気連載“義母クエスト”の誕生秘話【作者に聞いた】
【漫画】本編を読む
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題の「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」。毎日が発見ネットでの連載が2023年にコミカライズされるほど人気の同作は、SNSで「凄かった‥義母が強烈すぎる」「クソな母親」「先が気になって読み進めてしまった」などさまざまな感想が投稿されており、続編の刊行を期待する声も多い。
■読むほどにタイトルの意味に深くうなずかされる「義母クエスト」
独身女性なら結婚目前の心境となると「ようやく普通の幸せを手に入れた」と幸せ絶頂で過ごしているのではないだろうか。本作「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」の主人公のかずさんも同じくそう思っていた。だが、結婚をきっかけにかづさんの前に立ちはだかったのは、強烈な毒義母だった。さらに、優しい人だと思っていた夫が、実は自己中心的で極端な倹約家だという事実も次第に明らかになっていく。若き日のかづさんは、この難敵たちとどのように向き合い、人生を切り開いてきたのか。その実体験を描いたのが、本作だ。
原作は、かづさんが長年続けていたブログ。日々の出来事や、嫁と姑としての壮絶な関係を率直につづっていたところ、ある日「毎日が発見ネット」での執筆を打診されたという。当初は単発のつもりだったものの、話は連載へと発展し、気づけば6年以上続く毎週連載の人気作品となっていた。作中に描かれるエピソードはあまりに強烈で、「本当に実話なの？」と疑いたくなるほどだが、内容はすべて事実。年の離れた若い嫁を連れてきたことで義母の猜疑心は爆発し、そこから始まったのは、まるで昼ドラのような嫁いびりの日々だったという。
漫画を担当した赤星たみこ先生は、原作を読んだときの印象を「文章の迫力に度肝を抜かれた」と振り返る。作画では、「義母をあえて美人に描くことにこだわりました」と語り、優しそうな人物が豹変する怖さを表現したという。
理不尽な状況に翻弄されながらも、自分の人生を諦めず、冷静に戦い続けたかづさんの姿は、今の時代を生きる女性にとっても、多くのヒントを与えてくれるはずだ。
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。