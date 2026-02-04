スヌーピーのサーフショップでバレンタイン限定グッズが登場！“LOVE HI”デザインのトートバッグ、ポストカードのプレゼントも
スヌーピーやピーナッツの仲間たちをテーマにした公式サーフショップ「SNOOPY'S SURF SHOP」(スヌーピーズ サーフショップ)にて、バレンタイン期間限定キャンペーン「Aloha with Love」が2026年2月15日(日)まで開催中だ。店頭限定・数量限定のスペシャルアイテムが登場するほか、購入者にはオリジナルポストカードのプレゼントも。
【画像】SNOOPY'S SURF SHOPのかわいいバレンタインアイテムを見る
■ハワイ発！スヌーピーの公式サーフショップ
「SNOOPY'S SURF SHOP」は、サーフィンの聖地として名高いハワイ・オアフ島北部のノースショア・ハレイワタウンで誕生したブランド。店内にはサーフボードやウェットスーツといったサーフグッズのほか、オリジナルデザインのTシャツやキーホルダー、ステッカーなど、スヌーピーファンの心をくすぐるアイテムがずらりと並ぶ。
現在、ハワイにハレイワ店とダイヤモンドヘッド店、日本国内には那覇店、北谷店、2025年7月にオープンした鎌倉店の計5店舗を展開している。
■Alohaの気持ちを込めたバレンタイン限定アイテム
今回のキャンペーンでは、バレンタイン限定アイテム3種が登場する。まず目を引くのは、ビッグウェーブに乗るスヌーピーと「LOVE HI」の文字があしらわれた「トートバッグ」(2700円)。ハワイの略称「HI」、さらにはビッグウェーブとの組み合わせで「Love High(愛が最高潮)」のニュアンスも感じられる、サーフショップならではの粋なデザインだ。
同じく「LOVE HI」デザインの「缶バッジ」(600円)は、バッグにつけてさりげなくバレンタイン気分を楽しめるアイテム。そして「ハート型ステッカー」(600円)には、サーフボートに乗ってウッドストックをハグするスヌーピーと「BE MINE」ロゴが採用されている。「BE MINE」はアメリカのバレンタインでおなじみのフレーズで、「私のものになって」という甘いメッセージ。仲良しコンビが届けるデザインは、恋人へのギフトはもちろん、大切な友達への贈り物にもぴったりだ。
■店頭で買い物するとオリジナルポストカードをプレゼント
店頭で商品を購入するとオリジナルポストカードがもらえる。「BE MINE」デザインがキュートな1枚は、バレンタインのメッセージカードとしても活躍しそう。こちらも数量限定のため、気になる人は早めのチェックがおすすめ。
■キャンペーン対象はハワイ＆日本の全店舗
対象店舗は、ハワイのハレイワ店・ダイヤモンドヘッド店、日本国内の那覇店・北谷店・鎌倉店、そして移動販売の全店。沖縄旅行や鎌倉観光の予定がある人は、ぜひ立ち寄ってみてはいかが。
ハワイのサーフカルチャーとバレンタインが出合う、SNOOPY'S SURF SHOPならではのスペシャルなキャンペーン。Alohaの気持ちを込めたスイートな贈り物を、大切な人に届けてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
