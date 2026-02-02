今大流行の“ぷっくりシール”にスヌーピーが仲間入り！スマホを自分好みにデコれる「bubble pop」が2月中旬発売
SNSで大流行中のぷっくり立体シールにスヌーピーデザインが登場！スマホケースに貼るだけでオリジナルかつ今っぽいかわいさが手に入る、グルマンディーズの新作ステッカー「ピーナッツ スヌーピー bubble pop」(1078円)を紹介しよう。
【写真】ぷっくりツヤツヤ！スマホケースに貼った「bubble pop」の使用イメージ
■貼るだけでスマホが変身！ぷっくりつやつやのデコステッカー
「bubble pop」のイチオシのポイントは、なんといってもこのツヤ感と立体感。表面はつるんとした光沢仕上げで、光を受けるとぷっくりと輝く質感がたまらない。スマートフォンケースやタブレットにペタッと貼れば、一気に自分だけの特別なアイテムに早変わりする。
ラインナップは「スヌーピー」と「へんそう」の2種類。どちらも5枚入りセットで、価格は各1078円。「スヌーピー」セットには、おなじみの横顔をはじめ、眠そうな顔やちょこんと座ったポーズなど、表情豊かなスヌーピーが5種類詰まっている。
一方の「へんそう」セットは、ファンの間で根強い人気を誇る変装スヌーピーを集めた一品。宇宙服姿の「アストロノーツ」、飛行帽とゴーグルがトレードマークの「フライングエース」、サングラスがクールな「ジョー・クール」、丸眼鏡をかけた知的な表情のスヌーピーなど、個性的なラインナップになっている。
「スヌーピー」と「へんそう」を組み合わせて貼れば、にぎやかで楽しいデコレーションに。どう組み合わせるか考える時間も楽しい。
「ピーナッツ スヌーピー bubble pop」は、グルマンディーズ公式ネットショップ、キャラクター雑貨店、家電量販店にて2026年2月中旬発売予定。公式ネットショップでは発売日以降の順次発送となり、予約状況によっては発送まで数日かかる場合もあるとのこと。スマホケースを自分好みにアップデートしたい人は、ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
