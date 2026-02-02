【上野観光】パンダもアメ横も芸術も！自然に癒やされ下町の熱気を感じる。歴史・文化・買い物を1日で網羅する、初めての上野「王道コース」
歴史と文化が息づく上野は、自然、芸術、ショッピングが一度に楽しめる東京屈指の観光エリア。上野恩賜公園で緑と文化を感じ、西郷隆盛像で歴史に思いを馳せたら、動物たちの姿に癒やされる上野動物園へ。不忍池のほとりでは四季折々の風景を楽しみ、アメ横商店街でにぎやかな下町の空気に触れるのもおすすめ。都心にいながら自然と人情があふれる、見どころ満載の上野満喫コースだ。
■西郷隆盛像
親しみやすい姿で愛される銅像
上野公園に建つ西郷隆盛像は、明治維新を代表する人物・西郷隆盛を顕彰するために1898年に建立された銅像。彫刻家の高村光雲による作品で、愛犬の薩摩犬「ツン」と一緒に兎狩りへ向かう姿を表している。和装姿で柔らかな表情を見せる西郷像は高さ約3.7メートルあり、待ち合わせ場所や観光の記念撮影スポットとして多くの人に親しまれている。
見どころ
上野公園の西郷像は「上野の西郷さん」と呼ばれ、東京を象徴する銅像のひとつとして長く愛されてきた。春は桜、秋は紅葉といった季節の景色と一緒に眺められるのが魅力で、公園の散策や動物園、美術館への訪問と合わせて立ち寄る人も多い。歴史の象徴であると同時に、日常に溶け込んだ存在感が見どころとなっている。
住所：東京都台東区上野公園1
交通アクセス：【電車】JR上野駅徒歩約1分。東京メトロ上野駅から徒歩約2分。京成電鉄京成上野駅から徒歩約1分
■上野恩賜公園
都内有数の文化の薫り高い公園
1873年(明治6年)の太政官布達により日本で初めての公園に指定。江戸時代は、寛永寺社殿と霊廟、東照宮を中心とした寺院として人気を博していた。現在は、博物館や動物園、美術館などの文化施設が建ち、文化の薫り漂う公園として賑わいを見せる。また、広い園内ではピクニックも楽しめる。
見どころ
早咲きの寒桜からソメイヨシノまで約2カ月にわたり桜を楽しむことができる。
住所：東京都台東区上野公園5-20
交通アクセス：【電車】JR上野駅から徒歩約2分。東京メトロ上野駅から徒歩約4分。京成電鉄京成上野駅より徒歩約1分
■東京都恩賜上野動物園
日本で最も歴史ある動物園
東京都台東区の上野公園内に位置する、1882年に開園した日本で最初の動物園。アジアゾウやニシローランドゴリラなどの人気動物に加え、スマトラトラ・ニシゴリラの希少動物など、さまざまな動物を飼育している。
見どころ
ホッキョクグマとアザラシの海のエリアでは、ホッキョクグマが水中で見せるダイナミックな行動を間近で観察することができる。
住所：東京都台東区上野公園9-83
交通アクセス：【電車】JR上野駅公園口から徒歩約5分、京成電鉄京成上野駅弁天門から徒歩約4分、都営地下鉄上野御徒町駅から徒歩約10分【車】首都高速道路上野ICから約5分
■不忍池
蓮咲く水辺と歴史薫る癒やしの池
不忍池は上野恩賜公園の南側に広がる天然の池で、江戸時代から四季を感じられる憩いの場として親しまれてきた。周囲約2キロの池は「蓮池」「ボート池」「鵜の池」に分かれ、夏には一面に咲く蓮の花が訪れる人を魅了する。中央にある弁天堂は、寛永寺建立の際に琵琶湖を模して造られた小島に立ち、歴史的観点からも見どころが多い。遊歩道やボート乗り場も整備され、散策や自然観察を楽しむ人々で賑わう。
見どころ
夏の蓮はもちろん、春は桜、秋は紅葉、冬は渡り鳥の観察と一年を通じて異なる景色が楽しめるのが魅力。夜には弁天堂周辺がライトアップされる時期もあり、水面に映る光景は幻想的でフォトスポットとして人気が高い。池の周囲には上野動物園や美術館もあり、文化と自然を同時に味わえるのも特徴。
住所：東京都台東区上野公園5-20
交通アクセス：【電車】JR・東京メトロ上野駅から徒歩約5分。京成電鉄京成上野駅から徒歩約2分
■アメ横商店街
戦後の面影が残るにぎやかな商店街
上野駅から御徒町駅の間に広がるアメ横商店街は、400店舗あまりが軒を連ねる東京屈指の買い物スポット。戦後の闇市をルーツに持ち、飴屋や米軍放出品を扱う店が並んだことから「アメ横」と呼ばれるようになったという説もある。現在は鮮魚や乾物、果物、衣料品、輸入食品などが並び、値引き交渉を楽しめる対面販売も健在。年末のセールや活気あふれる呼び込みは冬の風物詩となり、地元客から観光客まで幅広くにぎわっている。
見どころ
商品だけでなく、人との距離の近さが魅力。店員とのやり取りや交渉を通じて買い物そのものがエンターテインメントのように楽しめる。また、高架下の独特な雰囲気や異国情緒漂う輸入食材店、ミリタリーショップなど、散策するだけでも新鮮な発見がある。季節ごとに変化する旬の食材やイベントに触れるのも見逃せないポイント。
住所：東京都台東区上野
交通アクセス：【電車】JR上野駅または御徒町駅から徒歩約1分。東京メトロ上野広小路駅または仲御徒町駅から徒歩約2分
歴史と現代の魅力が融合する上野は、誰と訪れても楽しめる多彩な観光エリア。文化施設や名物スポットを巡りながら、美しい景色や人との触れ合いを感じる時間が過ごせる。季節ごとに違った表情を見せる上野の街で、自分だけの“東京の定番散歩”を見つけてみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
