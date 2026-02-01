実はメリットだらけ「長くも短くもない」スタイルUPできるコート【3選】

体型カバー・体の細見えに優れながら、端正な見た目に整う、メリットの多いハンパ丈コート。重たさがないことで春先までの活躍が見込める、息の長い1着をご紹介。







ハンパ丈に好相性な「スタンドカラー」

白コート／ニコラ ジェンソン（リノウン）



軽くあたたかいウール素材のハーフコート。ゆったりとした身幅であっても着ぶくれせず、コーディネートしやすいひざ上丈。肩の落ちるラグランスリーブで、シルエットは美しく体は華奢に。チンストラップでえりを立たせれば、重心高くスタイルアップが可能。







「シャツのふりした」ダウンコート

ブルーオーバーダウンシャツ／miffew



ぱっと見はベーシックなオーバーサイズシャツ。実は中にふかふかの羽毛をそなえたダウンという意外性。ダウンの量を調整することでスリムに仕上げて、この時季の装いを1枚であったかく軽やかに仕上げる名選手。えり裏にはとりはずして使える汗よけパーツをセット。







ジャケットの延長で着られる「ふかふかとしたコート」

ベージュショールカラーコート／グラフペーパー（グラフペーパー 東京）



秋口に人気だったジャケットをやや分厚くしたような、お尻が隠れる程度の短め丈は動きを制限せずにストレスフリー。さらに軽くてしなやかなメルトンを、よりふっくらと仕上げた風合いへのこだわりも魅力。おかげで、テーラードカラーでも気張って見えず、余計な重厚感はなし。







