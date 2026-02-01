開けてはいけない箱がある…あなたのそばで起きているかもしれない恐怖。心霊スポットより怖い身近な怪談【作者に聞いた】
小学校の頃から絵を描くことが好きな紫咲甘藍(@hitsuji_kanran)さんは、X(旧Twitter) を中心に漫画を公開している。2024年1月には短編ホラー「怪逅」を投稿。女子生徒から3つの怖い話が語られ、どれもとんでもない妖怪の登場と想定外な展開にゾッとしてしまう。本作が誕生した理由や裏話などについて、紫咲甘藍(@hitsuji_kanran)さんにインタビューした。
今作「怪逅」は放課後に女子生徒たちが語る怪談を通じて、読者を恐怖へと誘う作品。創作のきっかけは、「とにかく自分の好きなようにホラー漫画を描こう！」というシンプルな思いからだったと、作者の紫咲甘藍さんは振り返る。心霊スポット巡りや降霊術といった非日常的なイベントではなく、ごく普通の生活を送るなかで出合ってしまう"身近な恐怖"をテーマに、「読者が『もしかしたら自分の周りにもいるかもしれない…と思ってもらえる世界観を出そう』と思った」と今作に込めたこだわりを話してくれた。
なかでも特に印象的なのが、2人目の女子生徒が語る「箱」の怪談。持ち主の身体にも、箱の中身が入っていくという展開について、「おそらく『箱の中身』はまた箱の中に戻っていると思います」と紫咲甘藍さんは明かす。さらに、「あれは家に憑く類のものなので、きっと今もあの家に居座り続けていると思います。中身に入られた人たちがどうなったかはわかりませんが」と続ける紫咲甘藍さん。
最後に、「『人ではないナニカ』って意外と身近にいるもの」と、静かに語りかける。「たとえば古いトンネルの先とか、たとえば昔よく遊んでいた公園とか、たとえば…これを読んでいるあなたの隣とか…そんな風に思っていただけたらうれしいです」というメッセージは、読者の日常に潜む恐怖を呼び覚ます。
今作ではこの世には存在しない妖怪が現れ、読者を新たな恐怖の世界へと導き、背筋が凍るような感覚を体験させるだろう。気になる人はぜひチェックしてみて！
取材協力：紫咲甘藍(@hitsuji_kanran)
