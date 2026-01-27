ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

走りやすく、動きやすい。子どもの運動をサポートできるアイテム【プーマ】のキッズコートがAmazonに登場!

新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！

日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！

プーマのキッズコートは、ポリエステルタフタ素材を使用し、左胸にキャットロゴ、背面に大胆なキャットプリントを施したスポーティな一着。

細やかでビビッドなコントラストカラーがアクセントとなり、アクティブな印象を引き立てる。

胴体部分と袖口の裏地にはボア生地を採用し、寒い日の運動時でも安心の防寒性を確保。足元にはスリットを入れて走りやすさを考慮し、元気なお子様の運動を快適にサポートする。

さらに、冷たい風の侵入を防ぐwindCELLを搭載し、衣服内を快適に保つ。撥水加工を施したシェル生地は小雨など急な天候変化にも対応し、屋外スポーツに最適な機能性を備えたアイテムだ。