正月太り解消のカギは「安静時」にアリ!?日本初の“ダブル効果”で太りにくい体へ！注目の機能性ヨーグルトが新発売
おせち料理やお雑煮をたらふく食べながら、「今年こそは運動しよう」と誓ったお正月。早いものでまもなく2月になろうとしているが、運動を始めることもなく、脂肪を抱えたまま日々を過ごしていた筆者に、ぴったりな取材機会が訪れた。2026年1月16日に江崎グリコが開催した「BifiXヨーグルトα(アルファ）」新商品発表会。そこで語られたのは、「安静時」つまりは「動かない時間」に着目した、太りにくい体づくりへの新たなアプローチ。ストイックな運動や食事制限をすることなく、無理なく体型管理をしたい。そんな願いをかなえるヒントを、新発売されるヨーグルトの特徴とともに紹介しよう。
【写真】「BifiXヨーグルトα」のドリンクタイプは全3種類！左から「甘くない砂糖不使用 ・低脂肪」「やさしい甘さ・脂肪ゼロ」「やさしい甘さ・低脂肪」(希望小売価格：単品173円前後、12本入りケース2074円前後)
■1日のエネルギー消費の約6割は「安静時」
発表会の前半、驚きのデータが紹介された。日本人が座っている時間は、調査が行われた世界20カ国の中で最も長く、平日1日あたり7時間。この調査はコロナ禍前に行われたため、テレワークが定着した現在、日本の座位時間はもっと長くなっている可能性もあるという。
座っている時間を短くし、運動量を増やすことはもちろん大切だが、生活習慣を変えるのはなかなか難しいもの。そこで注目したいのが、安静時のエネルギー消費だ。人間が1日に消費するエネルギーは、安静時が約60%。安静時に消費されるのは、呼吸や内臓の活動で使われるエネルギーであり、基礎代謝もここに含まれる。一方、運動や歩行、家事などの身体活動で使われるエネルギーは約30%で、安静時の半分ほどなのだという。
■体にうれしい効果がいっぱい！「短鎖脂肪酸」とは
しかし、安静時のエネルギー消費量は10代がピークで、年齢を重ねると減ってしまう。体型が気になる大人世代が安静時のエネルギー消費量を増やすためには、どうすればよいのか。ここで重要なキーワードとなってくるのが「短鎖脂肪酸」だ。
「短鎖脂肪酸」とは、ビフィズス菌などの腸内細菌が大腸にて水溶性食物繊維などをエサにして作り出す代謝物質で、「酢酸」「プロピオン酸」「酪酸」などの総称。近年の研究により、「短鎖脂肪酸」にはさまざまな効果があることが明らかになっており、安静時のエネルギー消費量の向上もそのひとつ。ほかにも、体脂肪の低減や便秘解消といった、太りにくい体づくりをサポートする効果に加え、免疫機能の増強、持久力向上、アレルギー抑制など、うれしい効果が盛りだくさんなのだという。
「短鎖脂肪酸」を生成するためには、ビフィズス菌をはじめとした腸内細菌のエサとなる、水溶性食物繊維を摂取する必要がある。水溶性食物繊維は、アボカドやオクラ、山芋、海藻などに多く含まれる。また、ビフィズス菌などの善玉菌を増やすこともポイントだ。ビフィズス菌は人間の腸内に生息している細菌だが、年齢を重ねるにつれ、その数は減ってしまう。さらに、口から摂取したビフィズス菌は数週間で体外に排出されてしまうため、継続して摂取することが重要だという。
江崎グリコでは、ビフィズス菌入りのヨーグルト100グラムと水溶性食物繊維2グラム以上を食事に取り入れることを「タンサ活」と名付けて推奨している。「タンサ脂肪酸プロジェクト」のサイトではさまざまな「タンサ活」レシピが紹介されているので、こちらもぜひチェックしてみてほしい。
■機能性表示食品「BifiXヨーグルトα」が新発売
そして今回、短鎖脂肪酸を生み出す「BifiXヨーグルト」ブランドから新商品が発売される。「BifiXヨーグルトα」(希望小売価格：単品173円前後、ドリンクタイプ12本入りケース2074円前後)は、江崎グリコが発見した独自のビフィズス菌BifiX(ビフィックス)100億個と、イヌリンと呼ばれる食物繊維を5グラム配合。本来ビフィズス菌は酸に弱く、口から摂取しても胃酸によって死んでしまう可能性が大きいが、ビフィズス菌BifiXは酸に強い性質を持ち、腸まで届き、増えることが研究で明らかになっているそうだ。
「BifiXヨーグルトα」は、BMIが高めの人の「安静時のエネルギー消費の向上」と「体脂肪の低減」をサポートする機能性表示食品。これら2つの機能を持つ機能性表示食品のヨーグルトは、日本初となる。江崎グリコでは、BMIが高め(25以上30未満)の健常な成人男女44名を対象に試験を実施。ビフィズス菌BifiX100億個とイヌリン(食物繊維)5グラムを4週間継続摂取したグループは、これらを摂取していないグループと比べ、一日の安静時エネルギー消費量が84.4〜101.8kcal向上したという。これを運動に換算すると、1800〜3300歩、18〜33分間の散歩に相当。食べ物ではバナナ約1本分に相当する。
また、BMIが23以上30未満の健常な成人男女120名を対象にした試験も実施。ビフィズス菌BifiX100億個とイヌリン2グラムを12週間継続摂取したグループは、これらを摂取していないグループよりも、腹部内臓脂肪と腹部総脂肪が低減したという。
「BifiXヨーグルトα」は、毎日無理なく続けられるよう、おいしさにこだわって開発されている点も魅力だ。主原料には、厳選した国産乳製品を使用。乳のコクとまろやかな酸味を楽しめる。ドリンクタイプは「やさしい甘さ・低脂肪」「やさしい甘さ・脂肪ゼロ」「甘くない砂糖不使用・低脂肪」の計3品、個食タイプは「やさしい甘さ・低脂肪」「甘くない砂糖不使用・低脂肪」の計2品を展開。ドリンクタイプ「やさしい甘さ・低脂肪」は、2026年1月27日(火)からグリコダイレクトショップにて先行発売され、2026年2月2日(月)にはAmazonでも取り扱いを開始する。「BifiXヨーグルトα」シリーズ全品の一般発売は2026年3月2日(月)。グリコダイレクトショップ、Amazonに加え、全国のスーパー、コンビニ、ドラッグストアで販売される。
発表会の最後、腸内環境の研究者であり、一般社団法人 短鎖脂肪酸普及協会の代表理事も務める福田真嗣さんは「毎日、朝昼晩の食事は、腸内細菌のエサでもあることを認識していただくと、より健康で豊かな生活を送っていただけるのではないかと思っております」と話していた。手軽においしく続けられる「BifiXヨーグルトα」で、腸内細菌を意識した食生活を始めてみてはいかがだろう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
