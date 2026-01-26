ムーミンの郵便局限定グッズが登場！お手紙テーマの全5種をチェック
フィンランド生まれの人気キャラクター「ムーミン」の郵便局限定グッズが、2026年1月16日より全国約5000局の郵便局と「郵便局のネットショップ」で販売中。
毎年人気の郵便局限定「ムーミン」グッズ。今年は、グリーンを基調としたやさしい雰囲気のなか、ムーミン、スナフキン、リトルミイ、ニョロニョロといったおなじみの仲間たちが、手紙を書いたり、読んだり、渡したり…ストーリーを感じられるイラストが描かれている。ここでは、全5アイテムをまとめて紹介しよう。
「マルチコインケース」(1550円)
小銭入れとしてはもちろん、目薬やリップを入れるミニポーチとしても重宝する多機能アイテム。カードポケットが3つ付いているので、免許証や会員証もすっきり収納できる。ストラップ付きでバッグに取り付ければ、迷子にならずさっと取り出せるのもうれしい。
「スリージップポーチ」(990円)
3つのファスナーポケットを備えたフラットタイプのポーチ。仕分けしやすい3つのファスナーポケットをそなえ、文房具や旅行時の小物整理にうってつけ。1000円以下というお手頃価格も魅力で、自分用にもちょっとしたギフトにもおすすめ。
「ロール付箋」(680円)
ミシン目で切り取って使える、ロールタイプの付箋。6柄×12枚の計72枚入りで、ムーミンパパやスナフキン、ニョロニョロなど、切り取るたびに異なるキャラクターが現れる楽しい仕様になっている。同僚や友人へのちょっとしたメッセージを添えるのにもぴったりだ。
「クリップとケーブルバンドのセット」(770円)
スナフキンのアクリルクリップと、ニョロニョロのラバー製ケーブルバンドがセットになった、ありそうでなかったユニークな組み合わせ。クリップは書類やメモをまとめるのに便利で、ケーブルバンドはイヤホンや充電コードをすっきり束ねてくれる。デスク周りをムーミンの世界観で統一したい人にはたまらないアイテムだ。
「小物トレイ」(1350円)
ピンク色のお花の上にちょこんと座るリトルミイが目を引く、立体デザインの小物トレイ。クリップや輪ゴムなどの文房具から、ピアスや指輪といったアクセサリーまで、こまごましたものをかわいく収納できる。玄関先の鍵置きや、デスクのアクセントとしても優秀。置くだけで空間がぱっと華やぐ、インテリア性の高い一品だ。
郵便局でしか買えない、お手紙モチーフの「ムーミン」グッズ。やさしい色合いとキャラクターたちの愛らしい表情は、持っているだけで気分を上げてくれそう。気になるアイテムを見つけたら、近くの郵便局または「郵便局のネットショップ」をチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)Moomin Characters(TM)
