約70種が4000円から！「ホテル阪神大阪」の冬ブッフェは野菜もステーキも苺スイーツも食べ放題
大阪・福島にあるホテル阪神大阪2階のマルシェダイニング「ネン」では、冬のグルメフェア「野菜と楽しむ WINTER BUFFET＆苺にときめく DESSERT TIME」が2026年2月28日(土)まで開催中。同フェアでは、“美味しい野菜”を少しずつたくさん味わえるベジタブルメニューに加え、旬の苺を使ったデザートなど約70種類が食べ放題！野菜で体を整えながら、苺スイーツで心も満たされる、まさにいいとこ取りのブッフェとなっている。
【画像】約12種類の苺デザートで心ときめくひとときを
■オードブルやブルスケッタで野菜を“少しずつ、たくさん”楽しむ
「ネン」の店舗コンセプトは「“美味しい野菜”を少しずつ、たくさん」。そのコンセプトを体現するのが、季節のおいしい野菜を楽しめる約25種類のベジタブルメニュー だ。
メニューの目玉となるのが、プレートに盛り付けて楽しむ10種の「カラフルオードブルバリエ」。ごぼうのバルサミコ風味、さつまいもとハニーナッツ、ビーツとくるみとベリーのサラダ、ロワイヤル 蕪(かぶら)のソース、かぼちゃのマリネなど、冬野菜の甘みを引き出したメニューが、彩り豊かに並ぶ。好きなメニューをお皿に盛り付けて、自分だけのオードブルプレートを作ってみよう。
ほかにも、サーモンとアボカド、カラフル野菜のマリネ、明太ポテトとみぶなの「野菜の巻き寿司」や、アボカド・きのこ・オリーブエッグなど4〜5種のディップでアレンジを楽しむ「ブルスケッタ」も見逃せない。また、白菜をオーブンでじっくり焼きあげ、甘みを引き出した「白菜のオーブン焼き」は、アンチョビとガーリックが香る バーニャカウダソースとの相性も抜群で、野菜のおいしさを再発見できる一皿となっている。
■ライブキッチンで五感が満たされる！ビーフステーキ、にぎり寿司、海老の天ぷらも
野菜だけでは物足りないという心配は無用。シェフが目の前で仕上げるライブキッチンでは、ジューシーな「ビーフステーキ シャリアピンソース」をはじめ、鮪・烏賊(イカ)・生海老・サーモンなどの「にぎり寿司」、揚げたてサクサクの「海老の天ぷら」、濃厚なスープが絡む「蟹と玉子の餡かけラーメン」が楽しめる。
和・洋・中のバラエティ豊かな料理も食べ放題だ。西洋料理からは「鶏肉のオーブン焼き」、「白身魚と魚介のニューバーグ風」、日本料理からは「寿司小鉢(鰻とトロロ・ミニちらし寿司)」や「天ぷら」、中国料理からは「黒酢香る酢豚」、「茄子入り麻婆豆腐」、「点心」などがスタンバイ。目の前で繰り広げられる調理のライブ感と香りが、食欲をさらにかき立ててくれる。
■苺好き必見！約12種の苺デザートで“心ときめく”デザートタイム
みんなが大好きな“苺”を存分に楽しんでほしい--。そんな想いから用意されたのが、約12種類の苺デザートだ。
香ばしく焼きあげたシュー生地に苺とピスタチオのクリームを合わせた「苺とピスタチオのパリ・ブレスト」は、ナッツの香ばしさと苺の甘酸っぱさが絶妙にマッチ。しっとりとしたチョコロールケーキになめらかな苺のクリームを重ねた「苺クリームモンブラン」は、見た目のかわいらしさも相まって写真映え必至。
ふんわりと焼きあげたシフォンケーキの中に苺のクリームを忍ばせた「苺クリームのシフォンケーキ」のほか、「苺のティラミス」、「苺のパンナコッタ」、「苺のムース」、「苺大福風」、「苺のバウムクーヘン」など、多彩なラインナップがそろう。旬の苺を使った季節の味わいを、心ゆくまで堪能してほしい。
■シェフ渾身のひと皿「牛肉のパイ包み焼き」＆「苺のヴァシュラン仕立て」は必食
今回のフェアで特に注目したいのが、シェフが趣向を凝らした“渾身のひと皿”だ。
「牛肉のパルマンティエ風 パイ包み焼き トリュフ風味の茸ソース」は、柔らかく煮込んだ牛肉となめらかなじゃがいものピューレをパイ生地で包み、香ばしく焼きあげた逸品。トリュフと茸の芳醇な香りが広がるソースをまとわせれば、口の中で贅沢なハーモニーが広がる。考案した西川仁シェフは「冬のフレンチらしいパイ包みをご用意しました。サクッと焼きあげたパイに芳醇な茸の香りが広がるソースを合わせてお召しあがりください」とコメントしている。
デザートの“渾身のひと皿”は「苺のヴァシュラン仕立て」。口どけのよいメレンゲに、バニラアイスと甘酸っぱい苺のソースを合わせた一皿で、旬の苺の魅力を存分に引き出している。考案した小嶋美香パティシエは「旬の“苺”を使用したソースの甘酸っぱさと、軽やかな口どけのメレンゲのマリアージュをご堪能ください」と、その味わいに自信をのぞかせる。
■3ホテル合同スタンプラリーでお得にブッフェ巡り
ブッフェ好きにうれしい企画も要チェック。今冬は、ホテル阪神大阪、ホテル阪急インターナショナル、宝塚ホテルの3ホテルで“シェフ渾身のひと皿”を巡るスタンプラリーが開催されている。2ホテル目は一般料金より20％OFF、3ホテル目は30％OFFとお得に利用できるほか、3ホテル達成者には次回フェアで使える20％OFFクーポンをプレゼント。さらに抽選でグループホテルの宿泊券やお食事券が当たるキャンペーンも実施しているので、この機会にホテルブッフェを巡ってみてはいかがだろうか。
野菜で体を整え、苺スイーツで心を満たす--。約70種類の料理とデザートがそろう「野菜と楽しむ WINTER BUFFET＆苺にときめく DESSERT TIME」は、自分へのご褒美にぴったりの冬限定ブッフェだ。ランチ4000円〜、ディナー5300円〜と、ホテルブッフェとしてはリーズナブルな価格設定もうれしい。2026年2月末までの期間限定なので、早めにチェックしておきたい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
