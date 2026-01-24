WEB限定・ピーターラビット(TM)×BRUNOの調理ポットがかわいくて便利!!公式オンラインショップで買えるおすすめアイテム3選
ビアトリクス・ポターが描いた絵本「ピーターラビット(TM)」のオフィシャルオンラインショップでは、ショップ限定のアイテムを展開中！人気のライフスタイルブランド「BRUNO」とのコラボアイテムをはじめ、機能性とデザイン性を兼ね備えた逸品ぞろいなので、ピーターラビットファンならずともチェックしてほしい。
【写真】かわいいだけじゃない！ピーターラビットの公式オンラインショップ限定グッズを見る
■イチオシ！「BRUNO」の便利な調理ポットで食卓に1品増やそう
新作アイテムとしてショップに登場したばかりの「BRUNOオートクックポット1L」(1万4300円)は、材料を入れてボタンを押すだけで本格調理ができるすぐれもの。
加熱、撹拌、時間管理をすべてまかせられるこのポットは、ポタージュスープはもちろんのこと、カレーにスムージーなど7種の調理、さらには保温、温め機能を加えた全9種のプリセットメニューから、ほったらかし調理に対応。洗浄モードもあるからお手入れも簡単と、キッチンに立つ人の強い味方だ。
調理ポットはさまざまなメーカーから発売されているけれど、「BRUNO」はレトロな外観がとびきり個性的！ピーターラビットのイラストがさりげなくあしらわれたコラボモデルは、ナチュラルなムードのキッチンになじみ、おしゃれな雰囲気を演出してくれる。
■ファッション小物やインテリアに飾りたいグッズもWEB限定におまかせ
ショップ限定アイテムはほかにもたくさん！「発熱素材ロング手袋」(4290円)は、ピーターの刺しゅうがあしらわれたエレガントなグローブ。吸湿発熱素材のSolist(R)Heatを採用しているからポカポカあったかい！人差し指と親指には導電糸が編み込まれているので、手袋を装着したままスマホの操作も可能だ。
素朴な草花こそ映える「吹きガラス一輪挿し」(2420円)もおすすめ。職人がひとつひとつ仕上げた手吹きガラスは、気泡や歪みといった個体差こそが魅力。深みのある色ガラスに描かれたピーターのプリントが愛らしく、自分の定位置から見える場所に置きたくなる一品だ。
以上のアイテムは、ピーターラビットの公式オンラインショップにて取り扱い中。ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026
【写真】かわいいだけじゃない！ピーターラビットの公式オンラインショップ限定グッズを見る
■イチオシ！「BRUNO」の便利な調理ポットで食卓に1品増やそう
新作アイテムとしてショップに登場したばかりの「BRUNOオートクックポット1L」(1万4300円)は、材料を入れてボタンを押すだけで本格調理ができるすぐれもの。
加熱、撹拌、時間管理をすべてまかせられるこのポットは、ポタージュスープはもちろんのこと、カレーにスムージーなど7種の調理、さらには保温、温め機能を加えた全9種のプリセットメニューから、ほったらかし調理に対応。洗浄モードもあるからお手入れも簡単と、キッチンに立つ人の強い味方だ。
調理ポットはさまざまなメーカーから発売されているけれど、「BRUNO」はレトロな外観がとびきり個性的！ピーターラビットのイラストがさりげなくあしらわれたコラボモデルは、ナチュラルなムードのキッチンになじみ、おしゃれな雰囲気を演出してくれる。
■ファッション小物やインテリアに飾りたいグッズもWEB限定におまかせ
ショップ限定アイテムはほかにもたくさん！「発熱素材ロング手袋」(4290円)は、ピーターの刺しゅうがあしらわれたエレガントなグローブ。吸湿発熱素材のSolist(R)Heatを採用しているからポカポカあったかい！人差し指と親指には導電糸が編み込まれているので、手袋を装着したままスマホの操作も可能だ。
素朴な草花こそ映える「吹きガラス一輪挿し」(2420円)もおすすめ。職人がひとつひとつ仕上げた手吹きガラスは、気泡や歪みといった個体差こそが魅力。深みのある色ガラスに描かれたピーターのプリントが愛らしく、自分の定位置から見える場所に置きたくなる一品だ。
以上のアイテムは、ピーターラビットの公式オンラインショップにて取り扱い中。ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2026