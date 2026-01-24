ノンワイヤーブラで卒乳ママを応援♪快適さと美しさを叶える一枚

妊娠期や授乳期を経て迎える卒乳期は、バストの変化に戸惑うママも多いタイミング。そんなリアルな悩みに寄り添い、アカチャンホンポとルシアンが共同開発したのが『卒乳するバストを応援ノンワイヤーブラ』です。快適な着け心地と美しいシルエットを両立し、毎日を心地よく過ごせる工夫が満載。卒乳後も自分らしく過ごしたいママに寄り添う、新しい選択肢をご紹介します♡

卒乳期のバスト悩みに着目

卒乳期はバストサイズやハリの変化が起こりやすく、「自分に合うブラが分からない」「着け心地がしっくりこない」と感じるママが多い時期です。

妊娠前や授乳期用とは異なる悩みが生まれる一方で、卒乳期に特化したブラは少ないのが現状。

そこでアカチャンホンポは、先輩ママの声をもとに、卒乳期特有の変化にやさしく寄り添うブラジャーの開発に取り組みました。

変化に寄り添う設計ポイント

『卒乳するバストを応援ノンワイヤーブラ』は、締め付けにくいノンワイヤー設計を採用。フロントはホック式でサイズ感やサポート力を調節しやすく、取り外し可能なパッドで好みに合わせた着用が可能です。

バックには4段階ホックを備え、体形の変化に合わせてアンダーサイズを調節できます。

脇高設計で脇や背中のラインもすっきり整え、クロスオープンタイプで簡単に授乳ができる点も嬉しいポイントです。

おそろいショーツで統一感を

ブラジャーと同じデザインのショーツも展開。産後の体形をやさしく包み込み、毎日のインナーコーデを快適にサポートします。上下おそろいで身につけることで、気持ちも前向きに♡

卒乳期からその先まで、無理なく続けられるインナー選びが叶います。

【卒乳するバストを応援ノンワイヤーブラ】



価格:4,378円

対象:産後

サイズ（約）:Mバスト86～94cm／Lバスト93～101cm／LLバスト100～108cm（カラー:ピンク／ベージュ）

【ショーツ産後】



価格:1,408円

対象:産後

サイズ（約）:M～L腹囲78～110cm,ヒップ85～103cm／L～LL腹囲88～120cm,ヒップ90～108cm（カラー:ピンク／ベージュ）

卒乳後も自分らしく心地よく

卒乳はママにとって大きな節目のひとつ。だからこそ、バストの変化に無理に合わせるのではなく、やさしく支えてくれるインナーを選びたいものです。

『卒乳するバストを応援ノンワイヤーブラ』は、着け心地と美しさを両立し、毎日を前向きに過ごすための心強い味方。

自分の体をいたわりながら、新しい日常を心地よくスタートさせてみませんか♪