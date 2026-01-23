雨の日も気にせずサッと背負える、軽やかビジネスリュック。【ロゴスーパーク】のリュックがAmazonに登場中‼
通勤も出張もスマートにこなす、ちょうどいい相棒バッグ【ロゴスーパーク】のリュックがAmazonに登場!
ロゴスーパークのリュックは、オンもオフもスタイリッシュに決まる撥水ビジネスリュックだ。撥水加工を施した上質なポリエステル素材を使っており、雨の日でも中身をしっかり守ってくれる。薄型で軽量な約550グラムの設計は、毎日の持ち運びを負担に感じさせない。
→【アイテム詳細を見る】
内側にはクッション付きのPCポケットを備え、ノートPCやタブレットを安心して収納できる。ペンホルダーやボトルホルダーなど多様なポケットが配置されており、ビジネスツールを効率よく整理できるのも魅力だ。背面にはキャリーオン機能を搭載し、出張時の移動もスムーズにこなせる。
カラーはブラック、グレー、ネイビーの3色展開で、どんなスタイルにも自然に馴染む。
ミニマルな見た目ながら高い機能性を持ち、通勤はもちろん、通学や趣味の外出にも使いやすい。毎日をアクティブに過ごす人に寄り添う、頼れるビジネスリュックとなっている。
