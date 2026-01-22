夜の“貸し切りいちご狩り”から温泉といちごの共演まで。星野リゾートの4施設でユニークな冬の「いちご滞在」を体験
旅を楽しくする、をテーマに「星のや」「界」「リゾナーレ」「OMO(おも)」「BEB(ベブ)」「LUCY」の6つのブランドを中心に展開する「星野リゾート」は、2026年の冬から春にかけて、BEB・界・リゾナーレの4施設にて、旬のいちごを味わい尽くすユニークな冬の「いちご滞在」を提供する。産地ならではの希少な食体験や、1日1組限定のプライベートプランも登場し、冬の旅をいちごの魅力で彩る。
【写真】「いばらキッス」と紅茶リキュールを使用したアイスクリーム
■「BEBストロベリーナイト」BEB5土浦(茨城県)
「居酒屋以上 旅未満」の体験を提供する「BEB5土浦 by 星野リゾート」では、茨城県オリジナル品種のいちご「いばらキッス」を味わい尽くす「BEB ストロベリーナイト」が開催される。いちご色のキャンドルやいちごの装飾でパブリックスペースがいちご尽くしの空間に変身。「いばらキッス」を贅沢に使用したドリンクや果実感たっぷりのアイスクリームが販売される。いちごに囲まれた夜のきらびやかな空間のなか、スイーツでもドリンクでも「いばらキッス」を存分に楽しむことができる。
期間：2026年2月11日(祝)〜3月25日(水)
時間：16時〜22時
料金：いちごの贅沢スパークリング(900円)／いちごの芳醇モクテル(900円)／いちごのほろ酔いアイスクリーム(700円)
予約：不要
対象：宿泊者
■「いちごで満たす至福の温泉滞在」界 鬼怒川(栃木県)
鬼怒川の渓流に面した小高い丘の上に立つ温泉旅館「界 鬼怒川」では、いちご生産量日本一の栃木で味わう「いちごで満たす至福の温泉滞在」を開催。栃木県はいちごの生産が盛んに行われており、いちご王国とも呼ばれている。開催期間中は、温泉後の水分をいちごで補給する湯上がりいちごや、幻のいちごを含めた5種食べ比べ、いちごの晩酌セットが登場。産地だからこそ味わえる希少な食体験と温泉、いちごをかけ合わせた滞在で、心も身体も満たされる時間を提案する。
期間：2026年1月6日(火)〜3月31日(火)
時間：【いちごの食べ比べ】15時〜21時／【湯上がりいちご】18時30分〜20時30分、翌9時〜11時(なくなり次第終了)／【いちご晩酌セット】21時30分〜22時30分
料金：【いちごの食べ比べ】1人あたり1500円／【湯上がりいちご】無料／【いちご晩酌セット】1人あたり2300円
定員：いちごの食べ比べ1日3組限定、1組3人まで
予約：いちごの食べ比べは公式サイトにて宿泊日の8日前までに要予約。いちご晩酌セットは当日予約、数量限定
※仕入れ状況によって食べ比べの内容は変更になる可能性がある
■「いちごフルステイ」リゾナーレ那須(栃木県)
高原のアグリツーリズモリゾート「リゾナーレ那須」では、いちご食べ放題のビュッフェやオリジナルクラフト体験、朝から晩までいちごを楽しみ尽くす「いちごフルステイ」を初開催。到着時には、いちご農園をイメージしたレセプション装飾がお出迎え。ブッフェレストラン「SHAKI SHAKI」では朝も夜もいちごを堪能でき、夜はBooks＆Cafe「POKO POKO」でスパークリングワインといちごのおつまみを楽しめる。さらに、旅の思い出となる「ストロベリーフラワーポット作り」を開催し、いちごの魅力に包まれる特別な滞在を提供する。
期間：2026年1月5日(月)〜4月24日(金)
時間：【スパークリングとおつまみ】20時〜22時／【ストロベリーフラワーポット作り】9時〜10時
料金：おつまみプレート(2500円)／いちご丸ごとチョコレート(1000円)／ストロベリーフラワーポット作り(1セット3500円)
予約：ストロベリーフラワーポットづくりのみ事前に要予約
対象：宿泊者
■「ナイトストロベリーツアー」リゾナーレ熱海(静岡県)
空と海と森が彩る空間で、心弾む滞在が叶うリゾートホテル「リゾナーレ熱海」では、イルミネーション輝くハウスを貸し切る夜のいちご狩り「ナイトストロベリーツアー」を開催。1日1組限定の空間で、自分で摘んだ静岡生まれのいちご「紅ほっぺ」を贅沢に使って作るクレープシュゼットを味わえるほか、客室へ戻ってからも紅ほっぺを使用したオリジナルカクテルを楽しむことができる。ライトアップされた夜のいちご畑という非日常空間で、思う存分いちごを堪能するプログラムだ。
期間：2026年1月6日(火)〜3月30日(月)の偶数日
時間：19時〜21時30分(体験時間90分、移動時間往復60分)
料金：2人利用時の場合1人1万2000円、1人利用時の場合1人1万5000円
含まれるもの：いちご狩り体験、クレープシュゼット作り体験、オリジナルカクテル
定員：1日1組2人まで
予約：公式サイトにて3日前17時まで受付
※移動手段は自家用車、またはタクシー(別途有料)
※仕入れ状況により食材、内容が変更になる可能性あり
※天候状況により、開催を中止する場合あり
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
