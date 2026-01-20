¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤±Ø¤Ç¹ß¤ê¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡©¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¿´¤ò¤Û¤É¤¯Êª¸ì¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Û
¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿½ÐÍè¿´¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£ÌÜÎ©¤¿¤º¶µ¼¼¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Þ¤¸¤á¤Ê½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¹ß¤ê¤ë±Ø¤ò¾è¤ê²á¤´¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤±Ø¤Ç²¼¼Ö¡£³Ø¹»¤ò¤µ¤Ü¤ëÅÙ¶»¤Ê¤ó¤Æ»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«³¤¤¬¸«¤¨¤ëÃÎ¤é¤Ê¤¤Ä®¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¨¥â¤¤¡×¡ÖÂº¤¤¡ª¡×¡Ö¤¹¤²¤§¡¼¡ª¤¤¤¤ÏÃ¤À¥¡¡Á¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ö¤Ò¤È±ØÀè¤Ç¤µ¤¨¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤±¤Ê¤¤¤»¤ï¤·¤¤Æü¡¹¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤À¼¤â¡£ËÜºî¤Îºî¼Ô¤ÏÌ«·î(@mizunashi1025)¤µ¤ó¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¡¢½÷»Ò¸þ¤±¾¯Ç¯Ì¡²è»¨»ï¤Î·îÎã¾Þ¤ÇÆ¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¦¥§¥ÖÌ¡²è¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¡¢¥À¥á¸µ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¸¶¹Æ¤òGANMA!(¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Þ¡¼¥È)¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ÖÉ¹¤Î¤è¤¦¤Ê²Æ¤ÏÎø¤ËÍÏ¤±¤ë¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¡£¡ÖÉ¹¤Î¤è¤¦¤Ê²Æ¤ÏÎø¤ËÍÏ¤±¤ë¡×¤Ï¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤È¤·¤Æ¤â´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯2·î¤ËºÇ½ª´¬¤Î5´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌ«·î¤µ¤ó¤ËËÜºî¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤±Ø¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤ß¤¿ÏÃ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
ËÜºî¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤±Ø¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤ß¤¿ÏÃ¡×¤Ï¡¢²Æ¤é¤·¤¤¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊºîÉÊ¡£ºî¼Ô¤ÎÌ«·î¤µ¤ó¼«¿È¤â¹â¹»»þÂå¤ÏÅÅ¼ÖÄÌ³Ø¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢ÅÅ¼Ö¤ÎÍÉ¤ì¤ÈÄ«¤ÎÌ²µ¤¤¬½Å¤Ê¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÍÉ¤é¤ìÂ³¤±¤Æ·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤Î¾¯¤·Æü¾ï¤«¤é³°¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹Í¦µ¤¤Ï»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃ¯¤Ç¤â1ÅÙ¤Ï·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦¶¦´¶¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÜÀþ¥¥ã¥é¤Ç¤¢¤ë½÷¤Î»Ò¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ëÌ«·î¤µ¤ó¡£ÄÌ¶ÐÄÌ³Ø»þ´Ö¤ò²á¤®¤ë¤ÈÅÅ¼Ö¤ÎËÜ¿ô¤¬¸º¤ë¤³¤È¡¢ÉáÃÊ¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤±Ø¤ÎÉ½»¥¤ä´ÇÈÄ¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤´¶³Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÄÌ¿®À©¸Â¤Ë¤è¤ë¥¹¥Þ¥Û¤ÎÉÔÊØ¤µ¤Ê¤É¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î2¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë³Ø¹»¤ËÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¹ÎÄê¤âÈÝÄê¤â¤·¤Ê¤¤¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ë¤ÏÇº¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÆÉ¤à¿Í¤Î¿´¤¬¥¹¥Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¸åÈ¾¤«¤é¤Ç¤Æ¤¤¿ÃË¤Î»Ò¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤â¾¯¤·¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸åÈ¾¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÃË¤Î»Ò¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê°Õ¿Þ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ø¤äÄ®¤Ï¼Âºß¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤ÀË¬¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¡£¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¡Ö³¤¤Î¸«¤¨¤ëÄ®¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤¤¤¿É÷·Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â8¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¤ÎºÇ½é¤Î¥³¥Þ¤ÏÆÃ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë1Ëç¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î²Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤±Ø¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëËÜºî¤ò¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Ì«·î(@mizunashi1025)