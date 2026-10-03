「服から生乾き臭がする」ハイスぺ男性を、断った婚活女性。「そんなことで?」とは言い切れない理由
これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。
◆家事力がない男性、経済力がない女性は結婚に不利
男女の結婚観は、時代によって大きく変化します。
今は共働きがスタンダードになり、結婚したら女性が家事をするという前提は、以前ほど通用しなくなりました。婚活でも、結婚後に自分の負担が増えそうな相手を避ける動きが出ています。
コロナ前と比較すると、男性も女性の経済的自立やキャリアを見るようになりました。非正規雇用の女性や、結婚後に専業主婦になりたい女性を避ける男性もいます。
一方、女性も男性の家事力を見るようになっています。
特に料理ができる男性は、婚活女性から好印象を持たれやすいです。
実家暮らしの男性が不人気になりやすいのも、「親から自立していなさそう」という理由だけではありません。実家で親に家事をやってもらっているため、家事スキルが低そうに見えることもあります。
ただ、家事力はプロフィールからは一見分かりにくいものです。一人暮らしでも家事力皆無の男性はいるため、彼らは家事がほとんどできなくても女性と出会えてしまう。
さらに厄介なのが、本人は自分の家事スキルの低さが婚活の障害になっていることに気づいていないケースです。
◆服から生乾き臭、風呂掃除もしたことがないハイスぺ男性
ゲームが趣味の美並さん（仮名・29歳・IT系）は、結婚相談所で31歳、年収800万円の男性と出会いました。出張が多く多忙そうでしたが、多趣味で私生活も充実していそうな男性でした。
お見合いではジャケットを着ていたので気にならなかったそうですが、2回目に会ったとき、男性のパンツがシワシワだったとか。「出張帰りで身支度する時間がなかったのかな」と思い、見逃しました。
また、服から生乾きっぽい臭いがすると感じたこともありましたが、「本当に彼の臭いなのか、私の気のせいなのか」と迷う程度だったそうです。
でも度々続いたので、美並さんはどんな家事をやっているのか聞いてみました。洗濯は「している」というので、それ以上は追及できません。
ところが話を聞いていくと、「いつもシャワーだから湯舟にはつからない。風呂掃除はしたことがない」といった発言が出てきました。
◆家事力がない男性、経済力がない女性は結婚に不利
男女の結婚観は、時代によって大きく変化します。
今は共働きがスタンダードになり、結婚したら女性が家事をするという前提は、以前ほど通用しなくなりました。婚活でも、結婚後に自分の負担が増えそうな相手を避ける動きが出ています。
一方、女性も男性の家事力を見るようになっています。
特に料理ができる男性は、婚活女性から好印象を持たれやすいです。
実家暮らしの男性が不人気になりやすいのも、「親から自立していなさそう」という理由だけではありません。実家で親に家事をやってもらっているため、家事スキルが低そうに見えることもあります。
ただ、家事力はプロフィールからは一見分かりにくいものです。一人暮らしでも家事力皆無の男性はいるため、彼らは家事がほとんどできなくても女性と出会えてしまう。
さらに厄介なのが、本人は自分の家事スキルの低さが婚活の障害になっていることに気づいていないケースです。
◆服から生乾き臭、風呂掃除もしたことがないハイスぺ男性
ゲームが趣味の美並さん（仮名・29歳・IT系）は、結婚相談所で31歳、年収800万円の男性と出会いました。出張が多く多忙そうでしたが、多趣味で私生活も充実していそうな男性でした。
お見合いではジャケットを着ていたので気にならなかったそうですが、2回目に会ったとき、男性のパンツがシワシワだったとか。「出張帰りで身支度する時間がなかったのかな」と思い、見逃しました。
また、服から生乾きっぽい臭いがすると感じたこともありましたが、「本当に彼の臭いなのか、私の気のせいなのか」と迷う程度だったそうです。
でも度々続いたので、美並さんはどんな家事をやっているのか聞いてみました。洗濯は「している」というので、それ以上は追及できません。
ところが話を聞いていくと、「いつもシャワーだから湯舟にはつからない。風呂掃除はしたことがない」といった発言が出てきました。