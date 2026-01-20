雨にも強く、毎日に強い。どんなシーンにも寄り添う【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
タフでスマート。街でも外でも活躍する防水スクエアパック【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
コールマンのリュックは、水に強いタフな防水素材を採用した、ファッション性の高いスクエア型バックパックだ。タウンユースはもちろん、通学・通勤、部活やジム、旅行まで幅広いシーンにフィットし、アクティブな毎日をしっかりサポートしてくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
トップには携帯や小物の収納に便利なファスナーポケットを備え、フロントポケットは左右どちらのファスナーからもアクセスできる仕様。両サイドのファスナーからメインルームに直接アクセスできるため、荷物の出し入れがスムーズに行える。500ミリリットルボトルを収納できるポケットも装備し、日常使いに必要な機能をしっかり押さえている。
→【アイテム詳細を見る】
パッド入りのPC・タブレット収納ポケットを備えており、デジタルデバイスを安心して持ち運べる。メインルーム内には小物整理に便利なオーガナイザーポケットも配置され、荷物が多い日でもすっきり整う。
→【アイテム詳細を見る】
背面パネルとショルダーベルトにはメッシュ素材を採用し、クッション性があることで肩への負担を軽減。長時間の移動でも快適に使える設計となっている。タフさと使いやすさを兼ね備えた、日常の相棒にふさわしいバックパックだ。
