伝統の形にモダンな心地よさ。ブラックレザーが映える【クラークス】のブーツがAmazonに登場!
クラークスのブーツは、クラシックな佇まいに現代的な快適性を加えたモデルだ。サイドゴアのすっきりとしたシルエットに、柔らかなクッションとEVAヒールカップを組み合わせることで、足を包み込むような履き心地を実現している。長時間歩いても疲れにくく、日常使いから休日の外出まで幅広く対応する快適さが魅力だ。
アウトソールにはクレープ風のラバーを採用し、伝統的な雰囲気を残しながら軽快な印象に仕上げている。
ブラックレザーの上品な質感が足元を引き締め、カジュアルにもきれいめにも合わせやすい万能な一足となっている。
クラシックなチェルシーブーツのスタイルを踏襲しつつ、履き心地をしっかりアップデートしたこの一足は、毎日のコーディネートに自然と馴染む、頼れるブーツに仕上がっている。
