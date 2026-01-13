【詐欺エピソード】うまい話は疑ってかかれ！子連れで安心させ″おいしい話″をチラつかせる…善意につけ込む詐欺が許せない【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「おーい、そこの君！」見知らぬ車が急に止まり、運転席の男から声をかけられた。車をのぞき込むと、助手席には奥さんらしき人、後部座席には子供が乗っていた。男は「急にごめんね。ちょっと頼みがあるんだ」と話しかけてきた。実はこの家族は“ガソリン代詐欺”の常習者で、子供連れということで相手を安心させ、そのあと巧妙に“おいしい話”をチラつかせて騙していく手口だったのだが、そのときの主人公は知る由もない…。現在アメリカでアクターとして活躍しながら、英語と日本語両方の声優の仕事もこなしているkasutera(@kasutera5)さんに、当エピソードについてや、そのほかの詐欺についても話を聞いてみた。
本作「ガソリン代詐欺」は実体験を元に描かれていて、作者のkasuteraさんはアメリカで合計2回、同じ詐欺に遭遇しているそうだ。「1回目は男2人、2回目は子連れの夫婦でした。手口はまったく一緒で、『旅行中でガソリンがなくなりそう、でもカードが不具合で使えない、だからこのジュエリーを現金で買ってくれ』というストーリーでした。もう本当に何から何まで一緒で、2回目は聞きながら笑いそうになりましたよ(笑)。『本当は○ドルなんだけど安く売るよ！』って強調するところまで一緒でしたから」と教えてくれた。
さらに、kasuteraさんは"偽チェック詐欺"という手口の被害にあったという。ATMの付近で手にチェック(小切手)を持った知らない男に声をかけられ「現金が入用で、私の口座を使ってチェックの現金化をしたいと言われ、困っているなら」と、要求を引き受けたと語る。
一時的に口座にお金が増えたことで信用して現金を渡したその数日後…。男のチェックが銀行から"偽物"と判断され口座への入金が無効化されてしまい、結局800ドルを騙し取られてしまったのだという。「チェックは振り込まれてから真偽が明らかになるまで時間差があるのです」とkasuteraさんは被害を語りながら、「しばらく悶えました(笑)。みなさんも、海外で知らない人のチェックを振り込むのは絶対ダメですよ！」と注意喚起もしてくれた。
上手い話に乗りたくなるが、必ず裏があると思っていた方がいいかも…。さまざまな詐欺が横行しているので、自衛のためにもぜひ読んでみて。
取材協力：kasutera(@kasutera5)
