え、これ毎日使いにちょうどよすぎない？ 必要な量を、いつでもおいしく。暮らしに寄り添うシンプル炊飯器【山善】の炊飯器、Amazonでチェックできる‼
炊く・つくる・整える。毎日のご飯時間をもっと自由に【山善】の炊飯器がAmazonに登場!
山善の炊飯器は、毎日の食卓にちょうど良い量を炊ける5.5合炊きモデルとして設計され、初めての方でも扱いやすいよう内窯にメニューごとの目盛りを記載。必要な量を迷わずセットでき、いつでもおいしいご飯を手軽に炊き上げられる。
→【アイテム詳細を見る】
操作部はシンプルで、難しい設定は不要。ワンタッチで操作でき、最大24時間まで設定可能な予約機能や、最大12時間まで保温時間を表示する保温機能を備えている。忙しい日でも炊きたてを楽しめるよう配慮された使い勝手の良い仕様となっている。
さらに、ローストビーフや煮込み料理、サラダチキンなどを簡単に作れる低温調理モードを搭載。材料を入れてスイッチを押すだけで調理が進むため、料理の幅が自然と広がる。
電源プラグはソケット差し込み式でしっかり固定され、炊飯中に抜けてしまう心配が少ない安心設計。デザイン性、機能性、扱いやすさをバランスよく備えた、暮らしに寄り添う炊飯器となっている。
