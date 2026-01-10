おっ、軽くて強く、しなやかに。旅の自由を広げるリサイクルナイロン【ザノースフェイス】のコートがAmazonに登場中‼
旅にも街にも馴染む、軽やかで味わい深いヴィンテージコート【ザノースフェイス】のコートがAmazonに登場!
ザノースフェイスのコートは、旅先でも日常でも扱いやすい軽量アウターとして仕上げられている。製品洗いによるヴィンテージ加工を施した生地は、自然なシワ感が魅力で、収納してから取り出した際のラフな風合いも味わい深い。ロールパック仕様により、スタッフサックなしでも効率よくパッキングでき、旅の荷物をコンパクトにまとめられるのも嬉しいポイント。
シルエットはざっくり羽織れるゆとりを持たせ、リラックス感のある着心地にアップデート。UVプロテクト機能を備え、日差しの強い季節でも安心して着用できる。
さらに、はっ水性を備えているため、急な雨にも対応可能。取り外し可能なフードを付ければ実用性が増し、外せばシンプルなステンカラーとして幅広いスタイルに馴染む。
旅の相棒としてはもちろん、タウンユースにも自然に溶け込むデザイン性と機能性を兼ね備え、幅広い年代が気軽に取り入れられる万能コートとなっている。
