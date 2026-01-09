キラキラよりも「ぼんやりがいい」冬服が自然と華やぐ「合わせやすい」メタリックブーツ

アンニュイな奥行きをもたらす「やれ感のあるメタリック」

装いをドレッシーに格上げするメタリックカラー。味わい深い使いこまれたような風合いが、スタイルに調和しながら趣を感じさせる佇まいに。 ※（ ）内の数字はヒールの高さで、単位はcmです（編集部調べ）。







ひかえめに輝くマットなゴールド

ゴールドショートブーツ（6.7）／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店） ボウタイブラウス／ルージュ・ヴィフ（アバハウスインターナショナル オンラインストア） 肩にかけたネイビーダブルラインニットカーディガン／St.Johns 3rd club（アマン） ニットパンツ／スリードッツ（スリードッツ表参道店） パールイヤリング／Mercedes（ZUTTOHOLIC） バッグ／ànuke（ànuke 新宿LUMINE2店

足首からつま先にかけてしなやかな曲線を描き、女性らしさを演出。ぎらつかないゴールドがリラクシーなニットパンツを親しみのあるおめかし仕様に。







シワ加工がほどこされた、白に近いシルバー

シルバーショートブーツ（5.2）／KATIM ブーツ内側の無機質な黒のジップがモードを加速。スタイルアップと安定感を兼ねる、ほどよい高さのヒール。







（アイテムのプライスなど詳細）

