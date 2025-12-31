¡Ö¥µ¥Á¤µ¤ó¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤¦¤Á¤ËÍè¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×´¨¤¤Ìë¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¾¯Ç¯¤ÎÀ¼¡ÄÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤ËÎÞÁ£Êø²õ!!¡Úºî¼Ô¤Ë¿Ö¤¯¡Û
¡Ö¥·¥í¤µ¤ó¡×¡ÖÀã¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÂçÊ¡¤µ¤ó¡×¡Ö¤ï¤¿¤¢¤á¤µ¤ó¡×¡ÄÈà½÷¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸Å¤¤²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÈà½÷¤Ï¡¢¿§Çò¤ÇÇòÈ±¡£¤¤¤Ä¤âÇò¿§¤ÎÃåÊª¤òÃå¤Æ±ïÂ¦¤ËºÂ¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡£Ì¾Á°¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¹¥¤¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¤¤ï¤è¡×¤È¸À¤¦¡£Ä®Æâ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÈà½÷¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¡ÈÇò¡É¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿»×¤¤»×¤¤¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ËÜºî¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë¡Ö²¦¹ñ¤Î»Ò¡×¤Ç¡Ö¥Ö¥í¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢2014Ç¯¤Ë¡Ö¿¿¶õÍ»ÀÜ¡×¤¬Ã±¹ÔËÜ²½¤µ¤ì¤ÆÌ¡²è²½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ó¤Ã¤±(@BK0418)¤µ¤ó¡£½é¼õ¾Þºî¤Î¡Ö²¦¹ñ¤Î»Ò¡×¤Ï¤Î¤Á¤ËÃ±¹ÔËÜ²½¤µ¤ì¡¢Á´9´¬¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¡Ö¶ËºÌ¤Î²È(¿·½ñ´Û¡¿13´¬¤Þ¤Ç´©¹ÔÃæ)¡×¤ä¡Ö¥¨¥¤¥é¤È³°¤Ä¹ñ¤Î²¦(½©ÅÄ½ñÅ¹¡¿10´¬¤Þ¤Ç´©¹ÔÃæ)¡×¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½ºî¤ò»ý¤Ä¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëËÜºî¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÏÌ¾Á°¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÇò¡×¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¡ÖÂè1²ó¥Þ¥ó¥¬¥ÎÂç¾Þ¡×¤ÎºÇ½ª¸õÊä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÏÃÂêºî¤À¡£¤Ó¤Ã¤±¤µ¤ó¤ËËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
ËÜºî¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÏÌ¾Á°¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÇò¡×¤Îºî¼Ô¡¦¤Ó¤Ã¤±¤µ¤ó¤ËºîÃæ¤Ç¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤Í¤ë¤È¡ÖÆþ»î·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤¢¤È¤ËÀã¤ÎÃæ¤ò¥µ¥Á¤µ¤ó(¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó)¤Î¤È¤³¤í¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¾¯Ç¯¤ÎÉ½¾ð¤È¡¢¥µ¥Á¤µ¤ó¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤Ç¤¹(¤À¤¤¤Ö½ªÈ×¤Ç¤¹¤¬)¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¡×¤È¥Ó¥Ã¥±¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¤Û¤É¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¤³¤ì¤é¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¡Ö¡û¡û¤«¤È»×¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤É¤½¤Ã¤Á¤«¡ª¡×¡Ö¢¤¢¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤òÄ¶¤¨¤ëÅ¸³«¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬Â¿¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ë°ì»þ»æ¤ÎËÜ¤ÎÈÎÇä¤¬Çä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÖCOMITIA¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤Ç¤â¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¥Ó¥Ã¥±¤µ¤ó¡£ËÜºî°Ê³°¤Ë¤âÈ±¤ÎÌÓ¤Î¿§¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤äÀÄ½Õ¤òÉÁ¤¤¤¿ÏÂÉ÷¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Ì¡²è¡Ö¶ËºÌ¤Î²È¡×¤ä¡¢ÉÔ²º¤Ê±½¤¬¤¢¤ëÎÙ¹ñ¤Î²¦»Ò¤Î¸µ¤Ø²Ç¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É±ÍÍ¤Î¿ô´ñ¤Ê±¿Ì¿¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡Ö¥¨¥¤¥é¤È³°¤Ä¹ñ¤Î²¦¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÀºÎÏÅª¤ÊÁÏºî³èÆ°¤«¤é¤ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¡×¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¡£"Ì¾Á°¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó"¤ò½ä¤ë´¶Æ°¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¡©
びっけ(@BK0418)
