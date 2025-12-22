【明日なに着る？】タートルネックが上手くなる「深いVのスキッパーシャツ」





組み合わせ方や注目のアイテム、さらにはこれから着たい服探しにも役立つ、最新コーディネートを毎日更新してお届け中！

稼働率の高まるタートルネックをさらにシンプル以上に見せる、かぶりやすい服。ニットと素材のメリハリがついて、窮屈感もない、重ね着のオシャレが上手くなる1枚をレコメンド。





シルク100％で仕立てた、シルクタフタのスキッパ―シャツ。軽さとハリ感のある質感で、ニットの上から重ねられてシルエットもシャープに。深く鋭いVネックがぬくもり素材が多くなる装いに欲しい、抜け感とキレのよさをプラス。シャリっとした黒がベースだから、小さなローズ刺しゅうを散りばめても可愛くなりすぎない。





【POINT】パンツは白でも力が抜けるしなやかなウール素材。ワイドシルエットがなだらかに広がり、優美でありながらも堂々と。フェルトのように起毛したやさしい風合いで、あたたかさと洗練さを両立。





(シャツのプライスなど詳細）

≫【コーディネートで使用したアイテムのプライスを見る】





【WEATHER IN TOKYO】

HIGHEST 11℃ LOWEST 4℃

晴れときどき曇り